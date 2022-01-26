Премьер Хорватии извинился за слова ее президента об Украине, но не те, что разъярили украинский МИД

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович извинился перед украинцами за то, что президент этой страны Зоран Миланович назвал Украину одной из самых коррумпированных стран в мире. Соответствующее сообщение было размещено в Twitter хорватского правительства.

Кроме того, Пленкович заявил, что не понял, что имел в виду его политический оппонент, когда говорил о возвращении хорватских военных в случае эскалации ситуации.

"Учитывая, что наших солдат в Украине нет, а контингент, дислоцированный в Польше, вернулся, я не знаю, о возвращении каких солдат президент думает. Его заявление о коррумпированности Украины не является нашей позицией, и от имени правительства я извиняюсь перед украинцами за такие туманные заявления", — заявил он.

Накануне же в ответ на вопрос о том, как Хорватия отреагирует на ситуацию на Украине, а также о распространяемых в СМИ слухах, что Хорватия как член НАТО может предоставить от 1000 до 1500 военных в случае войны, Миланович заявил, что ничего о таких планах не знает.

"Я ничего об этом не знаю, а я главнокомандующий хорватской армией. Я вижу сообщения, что НАТО увеличивает свое присутствие, шлет какие-то разведывательные суда. Мы не имеем к этому никакого отношения и не будем иметь. Я гарантирую это — никакого. Мало того, что не пошлем, так и если дойдет до эскалации, выведем всех до последнего хорватского солдата, до последнего!" — заявил он.

По словам хорватского президента, это не имеет отношения к Украине или России, а имеет отношение к динамике внутренней американской политики Джо Байдена и его администрации, которого он в свое время поддерживал "единственный в Европе".

"Но в отношении международной безопасности вижу некоторую непоследовательность и опасное поведение. Эти события происходят под носом у Москвы, столицы России, и должна быть достигнута договоренность, которая будет учитывать интересы безопасности России. Есть пути и модальности сохранить Украину как все государство или хотя бы на 99%, помочь ей экономически", — отметил он.

По оценке Милановича, предыдущий президент США Дональд Трамп "был снисходителен" к российскому президенту Владимиру Путину, вплоть до того, что все задавались вопросом, нет ли у РФ на него некого компромата.

"Когда ушел Трамп, которого демократы атаковали за то, что он вел себя как няня в вопросе русских и их агрессивной политики, а Путин агрессивен в государственном смысле — он не этнонационалист, но агрессивен... новая администрация под давлением своих ястребов, но сегодня и под давлением республиканских ястребов, которые вчера поддерживали мирную политику Трампа относительно Москвы, внезапно оказала невероятное давление на Пентагон, на Байдена, чтобы они твердо выступили против России", — обрисовал ситуацию он.

Президент Хорватии также дал понять, что не допустит участия своей страны в войне из-за Украины, а Пленкович не понимает, что происходит на самом деле.

"Необходимо успокоить политическую ситуацию и не допустить, чтобы экстремисты оказывали давление на политику... Это ситуация, в которой Хорватия не будет участвовать... Пусть Пленкович грозит России сколько хочет. Кроме того, что он дважды посещал Украину, он не знает, что происходит. Хорватии нужно бежать от этого, как от пожара. Когда пожар — закрывай дверь. Хорватия не будет гасить этот пожар", — подчеркнул он.

В Украине же особый резонанс накануне вызвали заявления Милановича о том, что "Украине не место в НАТО" и что она спустя восемь лет после Майдана "и далее продолжает быть одной из самых коррумпированных стран в мире, экономически стагнирует и не получила ничего от ЕС".

Кроме того, он охарактеризовал происходившее в 2013-2014 годах как "кровавые беспорядки и терроризм на улицах Киева" и "путч, в котором было убито от 50 до 70 человек".

"Я лично присутствовал и участвовал в работе Совета Европы в те судьбоносные месяцы, а для кого-то роковые, а для кого-то прекрасные, когда в Украине сменилась власть, когда в результате государственного переворота был свергнут законно избранный президент Янукович — обманщик, сидевший на трех стульях. Это был переворот, спровоцированный и поддержанный Европейским Союзом, а прежде всего — Вашингтоном. Это был государственный переворот. Результатом этого была оккупация Крыма", — заявил также политик.

В то же время на эти заявления хорватского президента резко отреагировало украинское Министерство иностранных дел, заявившее, что вызвало к себе посла Хорватии Аницу Джамич, которой была доведена позиция о категорической неприемлемости заявлений Милановича "в адрес украинского государства".

"Подчеркнуто, что утверждения Зорана Милановича о событиях Революции Достоинства оскорбляют память украинцев и иностранцев, отдавших жизнь ради европейского будущего Украины. Выражено глубокое разочарование высказываниями президента Хорватии о членстве Украины в НАТО и неуместности помощи нашему государству на фоне российской агрессии. Подчеркнуто, что это особенно диссонирует с общечеловеческими ценностями, учитывая горький опыт войны хорватского народа", — говорится в сообщении.

Также, по мнению украинского внешнеполитического ведомства, хорватский президент продемонстрировал свое пренебрежительное отношение и неблагодарность за помощь, которую Украина и украинцы оказывали Хорватии во время ее борьбы за независимость, а также в борьбе с разрушительными пожарами в прошлом году.

"Но мы уверены, что эта неблагодарность является его личной чертой и не распространяется на хорватский народ, с которым нас объединяет дружба и взаимное уважение", — заявили в МИД.

Согласно позиции украинских дипломатов, заявления Милановича "ретранслируют нарративы российской пропаганды", не соответствуют последовательной официальной позиции Хорватии в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, наносят ущерб двусторонним отношениям, а также подвешивают единство ЕС и НАТО в условиях нынешних угроз в сфере безопасности в Европе.

"МИД Украины требует публичного опровержения этих оскорбительных заявлений президента Хорватии и их неповторения в будущем. Посол Украины также совершит соответствующий демарш в Загребе", — добавили в министерстве.

В ведомстве также подчеркивают, что Украина высоко ценит дружеские и партнерские отношения с Хорватией, успешно развивающиеся между правительствами двух государств, и рассчитывает на неизменную поддержку Хорватии, в частности, на пути европейской и евроатлантической интеграции Украины.

Отметим, что это уже не первый скандал, возникающий на почве политических разногласий между Милановичем и Пленковичем, в частности, вокруг Украины. Так, в декабре 2021 года, когда Пленкович посещал Киев и встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским, Миланович выразил недовольство этим визитом, заявив, что не считает, что его можно отнести к внешней политике Хорватии, и назвав его "шарлатанством".

В конфликт, однако, включился и сам Зеленский, написав в своем Twitter, что "если бы более 100 тысяч военных стояли на границе с Хорватией, президент Миланович назвал визит премьер-министра Украины в Загреб не "шарлатанством", а проявлением солидарности и дружбы".