На уровне стран Африки: Украина ухудшила позиции в рейтинге восприятия коррупции, теперь она на 122-м месте

Украина в 2021 году потеряла один балл в рейтинге восприятия коррупции, составляемом организацией Transparency International. Теперь ее показатель составляет 32 балла, в связи с чем страна находится на 122/123-м месте наравне с Эсватини (бывший Свазиленд).

На один пункт выше Украины находятся Алжир, Египет, Непал, Филиппины и Замбия, а на один пункт ниже — Габон, Нигер, Мексика и Папуа-Новая Гвинея.

Наилучший для Украины показатель фиксировался Transparency International в 2020 году — 33 балла (117/122-е место наравне с африканскими Сьерра-Леоне, Эсватини и Замбией, а также Египтом и Непалом), а наихудший за последнее десятилетие — в 2013 году (25 баллов). В промежутке между этими годами индекс для Украины все время рос, за исключением провала 2019 года.

Всего в рейтинге 180 стран и территорий. Он оценивает уровень восприятия коррупции в государственном секторе, по мнению экспертов и бизнесменов, опираясь на 13 независимых источников данных и используя шкалу от 0 до 100 баллов, где 100 означает полное отсутствие коррупции.

В целом в организации отмечают, что в 2021 году сразу 27 стран достигли исторического минимума по своему индексу восприятия коррупции.

68% оцениваемых стран получили оценку ниже 50, а средний мировой показатель остался неизменным на уровне 43. С 2012 года лишь 25 стран значительно улучшили свои показатели, но за тот же период 23 страны значительно снизились в рейтинге, а в целом в 86% стран контроль над коррупцией остался на прежнем уровне или ухудшился.

В этом году наилучшими согласно ИВК стали Дания, Финляндия и Новая Зеландия, каждая из которых набрала по 88 баллов. Норвегия, Сингапур и Швеция получили 85 баллов, Швейцария — 84, Нидерланды — 82, Люксембург — 81, Германия — 80.

Худшими же названы Южный Судан (11 баллов), Сирия (13) и Сомали (13). Кроме того, страны с вооруженными конфликтами или диктатурами, как правило, также имеют самые низкие баллы. Среди них Венесуэла (14), Афганистан (16), Северная Корея (16), Йемен (16), Экваториальная Гвинея (17), Ливия (17) и Туркменистан (19).

За последние пять лет индекс значительно снизился в нескольких странах, включая Канаду (-8 баллов), Никарагуа (-6), Гондурас (-6) и Венесуэлу (-4). Наиболее значительно улучшились показатели за тот же период в Армении (+14), Анголе (+10), Южной Корее (+8), Узбекистане (+6), Молдове (+5) и Эфиопии (+4).

"Армения — это история успеха ИВК за последние пять лет. Массовые протесты в 2018 году вытеснили укоренившуюся политическую элиту в пользу правительства, настроенного на реформы. С тех пор Армения расширила гражданские свободы, проложив путь к более устойчивому гражданскому участию и подотчетности. Несмотря на прогресс, программа реформ в прошлом году застопорилась, и правительству необходимо возобновить выполнение обязательств", — описывают составители рейтинга успех закавказской страны.

Transparency International также подчеркивает, что существует заметная корреляция между защищенностью гражданских и политических свобод и восприятием коррупции в тех или иных странах.

"Коррупция подрывает способность правительств гарантировать права человека своих граждан. Это влияет на оказание государственных услуг, отправление правосудия и обеспечение безопасности для всех. В частности, серьезная коррупция, совершаемая высокопоставленными чиновниками, обычно сочетает крупномасштабное транснациональное хищение государственных средств с грубыми нарушениями прав человека", — указывают в организации.

При этом там отмечают, что таким коррупционным схемам зачастую способствуют страны с развитой экономикой и высокими показателями ИВК, позволяя, таким образом, автократам в других странах усугублять репрессии, зная, что они смогут впоследствии воспользоваться в развитых странах украденным или скрыться там от ответственности.

Также в Transparency International отмечают, что 98% из зафиксированных 331 убийства правозащитников в 2020 году произошли именно в странах с высоким уровнем коррупции в госсекторе (ИВК ниже 45), и по меньшей мере в 20 из этих случаев правозащитники уделяли особое внимание антикоррупционным вопросам.