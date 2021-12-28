Лукашенко признан "Коррупционером года - 2021"

Международный Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) назвал Александра Лукашенко "Коррупционером года - 2021".

Об этом говорится на сайте организации.

Впервые за десятилетие вручения "награды" жюри единогласно проголосовало за одного кандидата. В этом году "победителя" выбирала группа из шести ученых и журналистов, исследующих тему коррупции.

"В плане коррупции это был выдающийся год, но Лукашенко всех превзошел", — прокомментировал решение сооснователь OCCRP Дрю Салливан.

Лукашенко в материале OCCRP назвали "последним жестоким диктатором Европы".

В организации отметили, что в 2021 году президент Беларуси "направил государственные деньги ряду олигархов, близких его семье", перехватил пассажирский самолет Ryanair с белорусским диссидентом на борту, "заманил тысячи беженцев к границам ЕС", а также распространял дезинформацию и поддельные лекарства от Covid-19.

В этом году "Коррупционера года" выбирали из рекордных 1167 кандидатов. В споре за это "почетное" звание Лукашенко превзошел экс-президента Афганистана Ашрафа Гани, сирийского диктатора Башара Асада, президента Турции Реджепа Тайип Эрдогана и экс-канцлера Австрии Себастьяна Курца.

OCCRP с 2012 года присуждает звание "Коррупционер года" самым заметным фигурам в мире оргпреступности и коррупции.

Ранее его обладателями становились президент Азербайджана Ильхам Алиев (2012 год), президент России Владимир Путин (2014 год), правитель Венесуэлы Николас Мадуро (2016 год), президент Филиппин Родриго Дутерте. В прошлом году премия была присуждена президенту Бразилии Жаиру Болсанару.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что Беларусь никогда не станет Украиной. По его словам, "стать такой, как Украина", от Беларуси требует Запад.

Кроме этого, Александр Лукашенко заявил, что в начале января стоит ожидать серьезного изменения ситуации в пространстве от Черного до Балтийского моря.