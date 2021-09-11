Шнобелевская премия досталась украинцу: подробно рассказываем о чем его исследование

Украинец Павел Блаватский получил Шнобелевскую премию по экономике 2021 года за исследование взаимосвязи между лишним весом чиновников и уровнем коррупции в стране. Для своей работы ученый исследовал 299 портретов сотрудников Кабинетов министров из 15 постсоветских государства (Амрения, Азербайджан, Беларусь, Эстония, Грузия, Казахстан, Киргизстан, Латвия, Литва, Молдова, РФ, Таджикистан, Туркменистан, Украина и Узбекистан).

Об этом говорится на официальном сейте Шнобелевской премии, которая является пародией на Нобелевскую премию. Корреспондент Delo.ua Илья Требор внимательно прочитал исследование украинца и рассказывает, к каким выводам пришли ученые.

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Церемония награждения традиционно прошла в американском Гарвардском университете и все номинанты участвовали онлайн. Победители получили трофеи, которые нужно собрать самим и денежный приз в виде поддельной банкноты в 10 триллионов зимбабвийских долларов. В исходных данных работы Блаватского отмечается, что он — член кафедры предпринимательства и инноваций, которая является частью LabEx Entrepreneurship (Университет Монпелье, Франция) и финансируется правительством Франции.

В аннотации к исследованию ученый пишет, что для работы собрали 299 фронтальных изображений лиц министров Кабинет министров 2017 года из 15 постсоветских государств. Для каждого чиновника индекс массы тела оценивался с помощью нейронных сетей.

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"Средний расчетный индекс массы тела министров сильно коррелирует с традиционными показателями коррупции (Индекс восприятия коррупции Transparency International, Всемирный индикатор управления коррупцией Всемирного банка, Индекс общественной честности). Этот результат предполагает, что физические характеристики политиков, такие как их индекс массы тела, могут использоваться в качестве косвенных переменных для политической коррупции, когда последняя недоступна, например, на очень местном уровне", — отмечается в документе.

Исследователь добавляет, что в случае перестановки в правительства, когда два (иногда даже три) человека занимали одну и ту же министерскую должность за один 2017 год, команда ученых выбирала изображение человека, который занимал эту должность дольше всех. По расчетному индексу массы тела 96 из 299 чиновников (32%) страдают тяжелым ожирением (расчетный индекс массы тела составляет от 35 до 40). В частности, 13 из 24 узбекских министров (54%), 8 из 18 таджикских министров (44%) и 10 из 24 украинских министров (42%) страдают тяжелым ожирением. Еще 13 из 299 служителей в наборе данных (4%) страдают очень тяжелым ожирением (расчетный индекс массы тела превышает 40).

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Так, 3 из 20 казахстанских министров (15%) и 2 из 24 украинских министров (8%) страдают очень тяжелым ожирением. И только 10 из 299 служителей (3%) имеют нормальный вес (индекс массы тела от 18,5 до 25) — правительства Азербайджана, Эстонии, Грузии, Казахстана, Латвии, Литвы, Украины и Узбекистана имеют по одному министру с предполагаемым нормальным весом. Но ни один из министров в исследовании не оценивается, как худощавый (индекс массы тела ниже 18,5).

"Поразительно высока корреляция между нашим средним оценочным индексом массы тела министров и общепринятыми показателями коррупции. Тем не менее, можно правдоподобно утверждать, что в некоторых странах политики имеют относительно избыточный вес/ожирение, потому что общее население избирателей также имеет относительно избыточный вес/ожирение", — уточняется в исследовании.

Однако результаты работы ученых свидетельствуют, что страны с относительно более страдающими ожирением чиновниками, как правило, имеют относительно менее избыточный вес населения. Блаватский в своей работе отмечает, что "по иронии судьбы, большая политическая коррупция может принести пользу здоровью". Она коррелирует с более высокими показателями ожирения среди ведущих политиков (которые составляют очень небольшую часть населения в целом), но более низкими показателями ожирения среди населения в целом. В относительно менее коррумпированных странах политики стройнее, а вот у рядовых жителей наоборот вес больше.

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В выводах исследования отмечается, что результаты работы могут стать еще одной косвенной переменной для выявления и измерения политической коррупции в государстве. Впрочем, исследователи обращают внимание, что их результаты не обязательно означают, что отдельные политики с ожирением более коррумпированы, чем политики, не страдающие ожирением.

"Предлагаемая нами методология широко применяется в разных странах, поскольку фотографические данные высших государственных чиновников относительно доступны в традиционных средствах массовой информации и социальных сетях. Это создает возможность измерения коррупции во многих регионах, где проведение надежных обследований на микроуровне проблематично, а прямой доступ иностранных экспертов ограничен. Предлагаемые нами меры по борьбе с коррупцией также могут применяться ретроспективно во времени", — пишет Блаватский.

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Отметим также, что в 2020 году Шнобелевскую премию по физике получил выпускник Харьковского национального университета радиоэлектроники, сотрудник Свинбурнского университета физик Иван Максимов вместе с коллегой Андреем Потоцким. Ученые получили премию за исследования поведения дождевых червей под воздействием вибраций высокой частоты.