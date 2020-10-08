Нобелевскую премию по литературе в 2020 году дали американской поэтессе Луизе Глик

Нобелевскую премию по литературе в 2020 году получила американская поэтесса Луизе Глик "за ее безошибочный поэтический голос, который своей строгой красотой делает индивидуальное существование универсальным".

Об этом стало известно во время онлайн-трансляции Нобелевского комитета, которая прошла 8 октября.

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"Луиза Глик стремится к универсальному, и в этом она черпает вдохновение в мифах и классических мотивах, присутствующих в большинстве ее работ. "Аверно" (2006) — мастерская коллекция, визионерская интерпретация мифа о сошествии Персефоны в ад в плену Аида, бога смерти. Еще одно яркое достижение — последняя коллекция Луизы Глик "Faithful and Virtuous Night" (2014). В одном из самых ее известных сборников "Дикий ирис" (1992) она описывает чудесное возвращение к жизни после зимы в стихотворении "Подснежники", — говорится в сообщении Нобелевского комитете.

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Справка: Луиза Глик — американская поэтесса, которая с 2004 года работает в Йельском университете, является адъюнкт-профессор. Член Американского философского общества с 2014 года. Она родилась в семье еврейских выходцев из Австро-Венгрии. Училась в колледже Сарры Лоуренс и в Колумбийском университете. Преподавала английский в колледже Уильямса в Уильямстауне (Массачусетс), в Йельском, Бостонском и Айовском университете, колледже Годдарда в Вермонте.

Является членом Американской академии искусств и литературы, канцлером Академии американских поэтов (1999). Обладатель юбилейной медаль MIT (2000), Боллингеновской поэтической премии (2001).

Напомним, что в 2018 году Нобелевский комитет принял решение не вручать премию за достижения в литературе из-за скандала вокруг супруга одной из членов Шведской академии Жана-Клода Арно, которого обвинили в домогательствах и разглашении списка лауреатов.

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Вручение премии по литературе было решено перенести на 2019 год. При этом изменения не затронули присуждение наград в других сферах. Это был первый случай с 1943 года, когда Нобелевский комитет не отметит достижения в литературе.

В итоге лауреатами премии по литературе за 2018 и 2019 годы стали польская писательница Ольга Токарчук и Петер Хандке из Австрии. Ольга Токарчук известна тем, что в 2018 году получила международную Букеровскую премию за роман "Бегуны". Известность Петеру Хандке принесли пьеса "Оскорбление публики" (1966) и роман "Страх вратаря перед одиннадцатиметровым" (1970), который был экранизирован Вимом Вендерсом в 1972 году. Хандке — один из авторов сценария фильма "Небо над Берлином", снятого Вендерсом в 1987 году.