Нобелевскую премию по химии в 2020 году дали за редактирование генома

Нобелевскую премию по химии в 2020 году получили Эммануэль Шарпантье и Дженнифер А. Дудна "за разработку метода редактирования генома".

Об этом стало известно во время онлайн-трансляции Нобелевского комитета, которая прошла 7 октября.

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В частности, Шарпантье и Дудна открыли один из самых точніх инструментов генной технологии: генетические ножницы CRISPR/Cas9. Используя их, исследователи могут изменять ДНК животных, растений и микроорганизмов с чрезвычайно высокой точностью.

"CRISPR/Cas9 произвели революцию в молекулярных науках о жизни, открыли новые возможности для селекции растений, внесли свой вклад в инновационные методы лечения рака и могут воплотить мечту об излечении унаследованных болезней. В своей естественной форме генетические ножницы CRISPR/Cas9 распознают ДНК вирусов, но Шарпантье и Дудна доказали, что ими можно управлять, так что они могут разрезать любую молекулу ДНК в заранее определенном месте.", — отмечается в заявлении комитета.

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Напомним, что Нобелевскую премию по химии за 2019 год получили Джон Гуденоф, Стэнли Уиттинхэм и Акира Ёсино. Высшая международная научная награда по химии была присуждена "за разработку литий-ионных батарей". Эта легкая, перезаряжаемая и мощная батарея сегодня используется во всем, от мобильных телефонов до ноутбуков и электроавтомобилей. Кроме того, такой тип батарей обладает возможностью сохранения значительного количества энергии, получаемой от солнца и ветра, что позволяет освободиться от использования ископаемых видов энергоносителей.

В 2018 году Нобелевская премия по химии присуждена американцам Фрэнсису Арнольду и Джорджу Смиту, а также британцу Грегори Уинтеру за научный вклад в развитие экологических технологий в химической промышленности, в частности за исследования о направленной эволюции ферментов и за изучение пептидов и антител.