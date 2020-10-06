Нобелевскую премию по физике в 2020 году дали за черные дыры

Нобелевскую премию по физике в 2020 году получили Роджер Пенроуз, Рейнхард Гейнзел и Андреа Гез за открытия, касающиеся одного из самых экзотических явлений во Вселенной — черной дыры.

Об этом стало известно во время онлайн-трансляции Нобелевского комитета, которая состоялась 6 октября.

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В частности, Роджер Пенроуз награжден "за открытие того, что образование черных дыр является надежным предсказанием общей теории относительности", а Рейнхард Гензель и Андреа Гез награждены "за открытие сверхмассивного компактного объекта в центре нашей галактики".

"Гензель и Гез обнаружили, что невидимый и чрезвычайно тяжелый объект управляет орбитами звезд в центре нашей галактики. Сверхмассивная черная дыра — единственное известное объяснение. Пенроуз изобрел гениальные математические методы для исследования общей теории относительности Альберта Эйнштейна — он показал, что теория приводит к образованию черных дыр, тех монстров во времени и пространстве, которые захватывают все, что в них входит", — говорится в сообщении Нобелевского комитета.

Напомним, что Нобелевскую премию по физике в 2019 году получил Джеймс Пиблс — за теоретические открытия в области физической космологии, а также Мишель Майор и Дидье Кело — за открытие экзопланеты, вращающейся вокруг звезды солнечного типа.

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Шведская королевская академия назвала открытия ученых революционными для астрономии. Так был оценен их вклад в изучение эволюции Вселенной и места Земли в ней. Половину денежного приза, за теоретические открытия в физической космологии, получил канадский и американский ученый Джеймс Пиблс, профессор Принстонского университета. Он был одним из тех, кто предсказал существование реликтового излучения, заполнившего вселенную после Большого взрыва.

Вторую часть, за открытие экзопланеты, вращающейся вокруг звезды солнечного типа, разделили швейцарские астрофизики Мишель Майор и Дидье Кело. Они открыли экзопланету 51 Пегаса b в 1995 году. С тех пор больше четырех тысяч экзопланет были обнаружены в Млечном Пути. В 2018 году Нобелевской премии по физике были удостоены трое ученых: Артур Эшкин из США, Жерар Мору (Франция) и Донна Стрикленд (Канада).