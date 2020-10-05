Нобелевскую премию по медицине в 2020 году дали за открытие вируса гепатита С

Нобелевскую премию по медицине в 2020 году получили Харви Дж. Альтер, Майкл Хоутон и Чарльз М. Райс за открытие вируса гепатита С.

Об этом стало известно во время онлайн трансляции Нобелевского комитета, которая прошла 5 октября.

"В этом году Нобелевская премия присуждается трем ученым, которые внесли решающий вклад в борьбу с передаваемым через кровь гепатитом — серьезной глобальной проблемой здравоохранения, которая вызывает цирроз и рак печени у людей во всем мире. Лауреаты премии Харви Дж. Альтер, Майкл Хоутон и Чарльз М. Райс сделали важные открытия, которые привели к идентификации нового вируса — вируса гепатита С", — отмечается в сообщении Нобелевского комитета.

Также отмечается, что методические исследования гемотрансфузионного гепатита, проведенные Харви Дж. Альтером, показали, что неизвестный вирус является частой причиной хронического гепатита. В свою очередь, Майкл Хоутон использовал непроверенную стратегию для выделения генома нового вируса, получившего название вируса гепатита С, а Чарльз М. Райс представил окончательные доказательства того, что вирус гепатита С сам по себе может вызывать гепатит.

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"Впервые в истории вирус гепатита С можно вылечить. Открытия лауреатов премии в области медицины 2020 года выявили причину остающихся случаев хронического гепатита и сделали возможными анализы крови и новые лекарства, которые спасли миллионы жизней", — заявили в комитете.

Напомним, что Нобелевскую премию 2019 года по медицине получили американцы Уильям Келин и Грегг Семенца, а также британец Петер Ратклифф. Премии удостоена их работа, посвященная тому, как живые клетки организма реагируют на присутствие кислорода.

Трое ученых выяснили, как клетки приспосабливаются к падению содержания кислорода в организме, и результаты их исследований помогут лечить анемию и даже рак.

В 2018 году Нобелевскую премию по медицине получили американец Джеймс Аллисон и японец Тасуку Хондзё за революционную методику иммунотерапии раковых заболеваний с использованием Т-клеток.