Зеленский договаривается о поставках сжиженного газа из Хорватии

Президент Украины Владимир Зеленский обговорил с премьер-министром Республики Хорватия Андреем Пленковичем диверсификацию поставок энергоносителей, в частности, сжиженного газа. Об этом сообщает пресс-служба операторов газотранспортной системы (ГТС) Украины.

Отмечается, что интеграция хорватского и украинского рынков природного газа позволит не только транспортировать природный газ из Хорватии в Украину для внутреннего потребления, но и обеспечит возможность хранить хорватский энергоноситель в украинских ПХГ. Это усилит энергетическую безопасность в регионе.

"Оператор ГТС Украины работает над созданием маршрута доставки сжиженного природного газа из Хорватии, через территорию Венгрии до границы с Украиной. Ключевой предпосылкой возможности доставки природного газа по этому направлению является создание гарантированных мощностей для транспортировки природного газа в направлении из Венгрии в Украину, над чем активно работают ОГТСУ и украинские дипломаты", — говорится в сообщении.

В компании заявили, что Хорватия — один из приоритетных партнеров Украины в части диверсификации источников снабжения природным газом. С начала 2021 года на острове Крк в Хорватии начал действовать плавучий LNG-терминал с пропускной способностью 2,6 млрд кубометров в год, открывающий доступ к глобальному рынку сжиженного газа.

Ранее оператор ГТС заявил о создании гарантированных мощностей для импорта природного газа из Венгрии. В компании считают, что это поможет открыть доступ к газовому терминалу Adria на хорватском острове Крк.

При этом экспорт природного газа из Украины в ноябре достиг нового исторического рекорда – 566 млн куб м. Самый большой объем поставлен в Венгрию. Всего за январь-ноябрь этого года Украина экспортировала более 2 млрд куб м газа.