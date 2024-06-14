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В мае саперы очистили и вернули аграриям в пользование почти 30 тыс. га сельхозземель.
В мае подразделения правительственных и неправительственных операторов противоминной деятельности обследовали около 31 тысячи гектаров земель сельхозназначения. Всего с начала года деминеры обследовали более 146 тысяч гектаров сельхозземель, вернули в хозяйственную эксплуатацию более 137,8 тыс. га.
Об этом рассказал заместитель министра экономики Игорь Безкаравайный, передает пресс-служба Минэкономики.
Он рассказал, что совместные усилия Украины и ее международных партнеров по усилению возможностей операторов приносят результаты. Обследование и очищение земель в этом году ускорилось, если сравнивать с прошлым.
"Хороший пример качественно отлаженных процессов демонстрирует Херсонская областная военная администрация, которая построила эффективную координацию всех работающих в области операторов. Благодаря этому там за май удалось вернуть в эксплуатацию земель, площадь которых вдвое превышает площадь самого города", – поделился итогами мая замминистра .Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
В министерстве отметили, что всего в мае вернули в эксплуатацию аграриям 29,8 тыс. га земель сельхозназначения. Среди них, в частности, в Херсонской области – 26,9 тыс. га.
Разминирование в Украине
Украина рассчитывает вернуть 80% потенциально загрязненных взрывоопасными предметами и минами земель в хозяйственное использование в течение 10 лет.
Если проблема заминирования не будет эффективно решаться, количество жертв от мин до 2030 года может составить 9 тысяч.
Также загрязнение сделало непригодными часть ценнейших сельскохозяйственных угодий страны. Это повлияло как на экономику Украины, так и на продовольственную безопасность в мире.
Чтобы ускорить разминирование, Украина намерена использовать все имеющиеся в ее распоряжении технологические инструменты.
Кроме того, правительство Украины хочет привлечь к разминированию земель искусственный интеллект, анализирующий большие массивы данных (big data).
Уже с начала 2024 г. в Украине обновили и пересмотрели план приоритетного возвращения в хозяйственную эксплуатацию сельскохозяйственных земель. Согласно новому плану, первоочередному обследованию и, при необходимости, очистке и разминированию, подлежит уже более 512 тысяч гектаров сельхозугодий.
В 2023 году аграриям удалось вернуть для использования более 200 тысяч гектаров сельхозназначенных земель, которые были запланированы для первоочередного обследования и разминирования.
Также сообщалось, что в Украине будет создан первый государственный реестр территорий, загрязненных или вероятно загрязненных взрывоопасными предметами.
Программа компенсации за разминирование
Программа, которая будет компенсировать фермерам 80% расходов на стоимость разминирования земель, а также выплатит компенсации тем, кто уже очистил свои участки и начал на них работать, заработала 30 мая.
Участие в программе могут принять аграрии, земли которых уже разминированы сертифицированными операторами противоминной деятельности (ОПМД) в период с 24 февраля 2022 года по 15 апреля 2024 года.
Такие аграрии уже сегодня могут заполнить и подать заявку на получение компенсации по адресу Центра гуманитарного разминирования [email protected].
К заявке, скрепленной ЭЦП, следует добавить:
- копию договора с сертифицированным оператором на предоставление услуг по разминированию;
- копии актов предоставленных услуг, подтверждающих проведение разминирования;
- копии платежек, подтверждающих расчет за предоставленные услуги по разминированию.
Кроме того, подавать заявки на компенсации могут фермеры, только планирующие начать разминирование собственных с/х участков или на которых работают как арендаторы. Они могут сделать это через Государственный аграрный реестр.
Фото: ua.depositphotos.com