В мае саперы очистили и вернули аграриям в пользование почти 30 тыс. га сельхозземель.

В мае подразделения правительственных и неправительственных операторов противоминной деятельности обследовали около 31 тысячи гектаров земель сельхозназначения. Всего с начала года деминеры обследовали более 146 тысяч гектаров сельхозземель, вернули в хозяйственную эксплуатацию более 137,8 тыс. га.

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Об этом рассказал заместитель министра экономики Игорь Безкаравайный, передает пресс-служба Минэкономики.

Он рассказал, что совместные усилия Украины и ее международных партнеров по усилению возможностей операторов приносят результаты. Обследование и очищение земель в этом году ускорилось, если сравнивать с прошлым.

"Хороший пример качественно отлаженных процессов демонстрирует Херсонская областная военная администрация, которая построила эффективную координацию всех работающих в области операторов. Благодаря этому там за май удалось вернуть в эксплуатацию земель, площадь которых вдвое превышает площадь самого города", – поделился итогами мая замминистра .

В министерстве отметили, что всего в мае вернули в эксплуатацию аграриям 29,8 тыс. га земель сельхозназначения. Среди них, в частности, в Херсонской области – 26,9 тыс. га.

Разминирование в Украине

Украина рассчитывает вернуть 80% потенциально загрязненных взрывоопасными предметами и минами земель в хозяйственное использование в течение 10 лет.

Если проблема заминирования не будет эффективно решаться, количество жертв от мин до 2030 года может составить 9 тысяч.

Также загрязнение сделало непригодными часть ценнейших сельскохозяйственных угодий страны. Это повлияло как на экономику Украины, так и на продовольственную безопасность в мире.

Чтобы ускорить разминирование, Украина намерена использовать все имеющиеся в ее распоряжении технологические инструменты.

Кроме того, правительство Украины хочет привлечь к разминированию земель искусственный интеллект, анализирующий большие массивы данных (big data).

Уже с начала 2024 г. в Украине обновили и пересмотрели план приоритетного возвращения в хозяйственную эксплуатацию сельскохозяйственных земель. Согласно новому плану, первоочередному обследованию и, при необходимости, очистке и разминированию, подлежит уже более 512 тысяч гектаров сельхозугодий.

В 2023 году аграриям удалось вернуть для использования более 200 тысяч гектаров сельхозназначенных земель, которые были запланированы для первоочередного обследования и разминирования.

Также сообщалось, что в Украине будет создан первый государственный реестр территорий, загрязненных или вероятно загрязненных взрывоопасными предметами.

Программа компенсации за разминирование

Программа, которая будет компенсировать фермерам 80% расходов на стоимость разминирования земель, а также выплатит компенсации тем, кто уже очистил свои участки и начал на них работать, заработала 30 мая.

Участие в программе могут принять аграрии, земли которых уже разминированы сертифицированными операторами противоминной деятельности (ОПМД) в период с 24 февраля 2022 года по 15 апреля 2024 года.

Такие аграрии уже сегодня могут заполнить и подать заявку на получение компенсации по адресу Центра гуманитарного разминирования [email protected].

К заявке, скрепленной ЭЦП, следует добавить:

копию договора с сертифицированным оператором на предоставление услуг по разминированию;

копии актов предоставленных услуг, подтверждающих проведение разминирования;

копии платежек, подтверждающих расчет за предоставленные услуги по разминированию.

Кроме того, подавать заявки на компенсации могут фермеры, только планирующие начать разминирование собственных с/х участков или на которых работают как арендаторы. Они могут сделать это через Государственный аграрный реестр.

Фото: ua.depositphotos.com