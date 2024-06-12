Партнеры дополнительно выделили более $35 миллионов на гуманитарное разминирование Украины

Страны-участницы Ukraine Recovery Conference увеличили свои обязательства в части поддержки гуманитарного разминирования в Украине более чем на 35 миллионов долларов. Благодаря этому общая сумма обязательств стран-партнеров Украины составила более 850 миллионов долларов в эквиваленте. Это деньги, выделенные на проекты в сфере гуманитарного разминирования на 2022-2027 годы.

Прокачайте маркетинг-стратегію свого бізнесу та знайдіть нові канали взаємодії з аудиторією на MRKTNG марафоні від MMR та Ekonomika+ 25 червня топменеджери Ощадбанку, Укрзалізниці, NOVA (Нової пошти), Kernel, Ковальська та ще 25+ великих компаній розкажуть, які стратегії та канали просування підійдуть саме вашому бізнесу. Забронировать участие

Об этом идет речь в сообщении Министерства экономики Украины.

"Мы ценим поддержку наших партнеров в сфере гуманитарного разминирования. Благодаря их вкладу мы имеем возможность наращивать нашу способность в противоминной деятельности, в частности, обучать персонал, получать новое оборудование для разминирования, оказывать комплексную помощь пострадавшим от мин и других взрывоопасных предметов. Разминирование – это нулевой этап восстановления Украины и в то же время вклад в безопасность украинцев, глобальную продовольственную безопасность мира", – заявила министр экономики Юлия Свириденко.

Какие страны дополнительно выделили средства на гуманитарное разминирование

В пресс-службе отметили, что среди стран, объявивших о дополнительном выделении денег в поддержку гуманитарного разминирования, есть следующие:

Германия профинансирует 7 проектов, реализуемых совместно с партнерами в Украине. На нужды в гуманитарном разминировании немецкое правительство выделило дополнительные 20 миллионов евро на 2024 год. В частности, 1 млн евро пойдет на пилотный проект совместно с Датским Советом по делам беженцев и международной организации Humanity & Inclusion по комплексной помощи пострадавшим от минно-взрывных предметов: от физической реабилитации до психосоциальной поддержки.

В ближайшие два года 10% помощи на гуманитарное разминирование Германия будет выделять именно на помощь пострадавшим. Еще 4 миллиона евро Германия выделит на продолжение действующих проектов в 2025 году.

Швеция также объявила о дополнительном выделении 9 миллионов долларов. Эта помощь пойдет на увеличение возможности государственных институтов обучать собственные подразделения по разминированию.

В ходе конференции стало известно, что Бельгия также выделила 2 миллиона евро на совместные проекты по UNDP и FAO в сфере гуманитарного разминирования.

В начале апреля сообщалось, что международные партнеры Украины выделили на проекты в гуманитарном разминировании на 2022-2027 годы более 700 миллионов долларов в эквиваленте. Среди ключевых доноров – США, Швейцария, Норвегия, страны ЕС, Япония, Нидерланды, Германия и другие.

В Минэкономики отмечают, что с начала широкомасштабной войны Украина после проведения нетехнического обследования вернула к использованию около 30 тысяч квадратных километров территорий, ранее находившихся под оккупацией, или на которых велись боевые действия. По состоянию на сегодняшний день потенциально загрязненными взрывоопасными предметами остаются 144 тысячи квадратных километров.

Разминирование в Украине

Украина рассчитывает вернуть 80% потенциально загрязненных взрывоопасными предметами и минами земель в хозяйственное использование в течение 10 лет.

Если проблема заминирования не будет эффективно решаться, количество жертв от мин до 2030 года может составить 9 тысяч.

Также загрязнение сделало непригодными часть ценнейших сельскохозяйственных угодий страны. Это повлияло как на экономику Украины, так и на продовольственную безопасность в мире.

Чтобы ускорить разминирование, Украина намерена использовать все имеющиеся в ее распоряжении технологические инструменты.

Кроме того, правительство Украины хочет привлечь к разминированию земель искусственный интеллект, анализирующий большие массивы данных (big data).