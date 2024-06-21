Минэкономики запустило портал о противоминной деятельности: какая информация размещена на нем

Минэкономики запустило информационный портал demine.gov.ua, на котором будет аккумулироваться вся информация о гуманитарном разминировании.

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Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Отмечается, что ресурс был разработан по инициативе Министерства экономики Украины с целью стать единым окном для фермеров, которые планируют разминировать земли, операторов противоминной деятельности, доноров и привлеченных к разминированию государственных органов.

По словам заместителя министра экономики Украины Игоря Безкаравайного, до сих пор не было единого места, где можно найти информацию, необходимую операторам противоминной деятельности, фермерам, пострадавшим или донорам.

Какая информация будет размещена на портале

Замминистра экономики отметил, что с помощью портала сельхозпроизводителям будет проще искать изменения в Порядок использования средств на программу компенсаций.

Кроме того, пострадавшие от взрыва смогут узнать не только о видах помощи и кто ее может предоставить – в ближайшее время с участием партнеров для них будет запущен отдельный портал. Потенциальные партнеры могут оставить заявку в один клик, чтобы присоединиться к Секторальной рабочей группе.

"Это еще один шаг к большей координации усилий, в частности, через информирование всех ключевых стейкхолдеров о происходящем в секторе", - заявил Безкаравайный.

На сайте можно найти последние новости в сфере противоминной деятельности, анонсы событий и нормативно правовые акты, регулирующие сферу. Также будет доступна отдельная аналитическая панель с актуальными данными о количестве очищенных земель, инфраструктуре, количестве операторов и машин для разминирования. Англоязычная версия сайта заработает через месяц.

В Минэкономики сообщили, что веб-ресурс создан в партнерстве Секретариата Кабинета министров Украины, Министерства экономики Украины и программы "Е-управления для подотчетности власти и участия общины" (EGAP), финансируемой Швейцарией и выполняемой Фондом Восточная Европа.

Разминирование в Украине

Украина рассчитывает вернуть 80% потенциально загрязненных взрывоопасными предметами и минами земель в хозяйственное использование в течение 10 лет.

Если проблема заминирования не будет эффективно решаться, количество жертв от мин до 2030 года может составить 9 тысяч.

Также загрязнение сделало непригодными часть ценнейших сельскохозяйственных угодий страны. Это повлияло как на экономику Украины, так и на продовольственную безопасность в мире.

Чтобы ускорить разминирование, Украина намерена использовать все имеющиеся в ее распоряжении технологические инструменты.

Кроме того, правительство Украины хочет привлечь к разминированию земель искусственный интеллект, который будет анализировать большие массивы данных (big data).

Уже с начала 2024 г. в Украине обновили и пересмотрели план приоритетного возвращения в хозяйственную эксплуатацию сельскохозяйственных земель. Согласно новому плану, первоочередному обследованию и, при необходимости, очистке и разминированию, подлежит уже более 512 тысяч гектаров сельхозугодий.

По состоянию на начало мая 2024 г. с начала года операторы противоминной деятельности обследовали более 115 тыс. га земель сельхозназначения, из которых вернули в хозяйственную эксплуатацию 108 тыс. га. В мае саперы очистили и вернули аграриям в пользование почти 30 тыс. га сельхозземель.

В 2023 году аграриям удалось вернуть для использования более 200 тысяч гектаров сельхозназначенных земель, которые были запланированы для первоочередного обследования и разминирования.

Добавим, что в Украине будет создан первый государственный реестр территорий, загрязненных или вероятно загрязненных взрывоопасными предметами.

Программа компенсации за разминирование

Программа, которая будет компенсировать фермерам 80% расходов на стоимость разминирования земель, а также выплатит компенсации тем, кто уже очистил свои участки и начал на них работать, заработала 30 мая.

Участие в программе могут принять аграрии, земли которых уже разминированы сертифицированными операторами противоминной деятельности (ОПМД) в период с 24 февраля 2022 года по 15 апреля 2024 года.

Такие аграрии уже сегодня могут заполнить и подать заявку на получение компенсации по адресу Центра гуманитарного разминирования [email protected].

К заявке, скрепленной ЭЦП, следует добавить:

копию договора с сертифицированным оператором на предоставление услуг по разминированию;

копии актов предоставленных услуг, подтверждающих проведение разминирования;

копии платежек, подтверждающих расчет за предоставленные услуги по разминированию.

Кроме того, подавать заявки на компенсации могут фермеры, только планирующие начать разминирование собственных с/х участков или на которых работают как арендаторы. Они могут сделать это через Государственный аграрный реестр.

Фото: ua.depositphotos.com