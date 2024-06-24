Украинская компания начинает производство тяжелых машин для разминирования

Компания А3Tech-Украина получила сертификат соответствия по производству тяжелой машины для разминирования MV-10. Эта техника является результатом сотрудничества с производителем DOK-ING. У предприятия уже есть заказы на производство восьми таких машин.

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Об этом сообщает Министерство экономики.

Первый экземпляр MV-10, профинансированный по инициативе UNITED24, уже передан украинским саперам.

А3Tech производит до 40% компонентов рабочего органа MV-10 и планирует увеличить этот показатель до 100% к концу года. К производству привлечены еще два украинских предприятия на субподряде, которые производят часть комплектующих и тралы для перевозки машин. Общая производственная мощность "А3Tech-Украина" составляет до 60 машин в год.

В настоящее время в Украине работает 17 машин DOK-ING MV-10. Их используют специалисты ГСЧС, ГОСТ и Швейцарского фонда по противоминной деятельности преимущественно в Николаевской, Херсонской и Харьковской областях.

A3tech провело испытание тяжелой машины для разминирования MV-10 на полигоне в рамках сертификации еще 13 июня.

MV-10 – это тяжелая машина для разминирования с двойным рабочим комплектом: цепным механизмом и фрезой. Она способна выдерживать взрыв противотанковой мины и может очищать до 3000 м² площади в час. Машина эффективна как на равнинной поверхности, так и на склонах, что делает ее критически важной для разминирования территорий Украины.

В Украине продолжается разработка техники для разминирования

На конец мая с помощью машин очищено 850 гектаров украинских земель и обезврежено более 4500 мин, кассетных боеприпасов и других взрывоопасных предметов.

Также следует добавить, что в Украине продолжается Акселерационная программа для украинских предпринимателей, имеющих инновационные решения в сфере гуманитарного разминирования. Разработчики, желающие принять участие в буткемпе, могут подать заявку на странице программы.

Заметим, что первые две машины для подготовки почвы к разминированию, разработанные и изготовленные харьковскими производителями и приобретенные на нужды саперов, уже работают в полях.

Также недавно представлен дрон-миноискатель, использующий комбинацию тепловых, гиперспектральных и магнитометрических датчиков для обнаружения мин с небольшой высоты и передает информацию саперам.

В феврале в Украине была представлена третья модель отечественной разминированной машины, созданная украинской компанией efarm pro совместно с сумскими производителями сельскохозяйственной техники.

Украина надеется вернуть 80% потенциально загрязненных взрывоопасными предметами и минами земель в хозяйственное использование в течение 10 лет.

Чтобы ускорить разминирование, Украина намерена использовать все имеющиеся в ее распоряжении технологические инструменты. Кроме того, правительство Украины хочет привлечь к разминированию земель искусственный интеллект, анализирующий большие массивы данных (big data).