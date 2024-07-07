Японія та Камбоджа допоможуть Україні з розмінуванням

Міністерка закордонних справ Японії Йоко Камікава анонсувала спільний з Камбоджею проєкт з обміну знаннями і технологіями з розмінування з країнами світу, зокрема, з Україною.

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Про це пише Associated Press.

Зазначається, що Камікава зробила таку заяву під час візиту до Камбоджійського центру протимінної діяльності, який був створений у 1990-х роках наприкінці десятиліть громадянської війни в цій країні Південно-Східної Азії.

Вона підкреслила, що Камбоджа є лідером у протимінній діяльності в усьому світі.

"Камбоджа є важливим партнером Японії в її глобальних зусиллях з розмінування. Також я впевнена, що Камбоджа зробить великий внесок у підвищення поінформованості про нелюдяність протипіхотних мін як країна, що постраждала від них", - сказала Камікава.

Японія передасть Україні машини для розмінування

Також очільниця японського МЗС додала, що в рамках Японсько-камбоджійської ініціативи з протимінної діяльності Японія надасть повномасштабну допомогу в гуманітарному розмінуванні в Україні.

Зокрема, вже наступного тижня Україна отримає машину для розмінування, а у серпні у Камбоджі відбудеться навчання українських фахівців щодо того, як працювати з цією машиною.

Видання пише, що камбоджійські сапери є одними з найдосвідченіших у світі, і кілька тисяч із них були відправлені за останнє десятиліття під егідою ООН для роботи в Африці та на Близькому Сході.

У 2022 році Камбоджа розпочала підготовку саперів з України, яка також страждає від високої щільності наземних мін та інших боєприпасів, що не розірвалися.

У своєму звіті за 2022 рік НУО Landmine Monitor занесла Камбоджу й Україну до числа дев'яти країн із "масштабним" мінним забрудненням, що означає, що на їхній території є понад 100 квадратних кілометрів неочищених полів.

Після закінчення бойових дій у Камбоджі майже 20 000 людей загинули і близько 45 000 дістали поранення через вибухові речовини, які залишилися після війни.

Розмінування в Україні

Україна сподівається повернути 80% потенційно забруднених вибухонебезпечними предметами та мінами земель у господарське використання протягом 10 років.

Якщо проблема замінування не буде ефективно вирішуватись, кількість жертв від мін до 2030 року може сягнути 9 тисяч.

Також забруднення зробило непридатними частину найцінніших сільськогосподарських угідь країни. Це вплинуло як на економіку України, так і на продовольчу безпеку в світі.

Щоб пришвидшити розмінування, Україна має намір використовувати всі наявні в її розпорядженні технологічні інструменти.

Крім того, Уряд України хоче залучити до розмінування земель штучний інтелект, який аналізуватиме великі масиви даних (big data).

Вже з початку 2024 року в Україні оновили та переглянули план пріоритетного повернення у господарську експлуатацію сільськогосподарських земель. Згідно з новим планом, першочерговому обстеженню та, за необхідності, очищенню та розмінуванню, підлягають вже понад 512 тисяч гектарів сільгоспугідь.

Додамо, що в Україні запустили інформаційний портал demine.gov.ua, на якому буде акумулюватися вся інформація про гуманітарне розмінування.