Для допомоги експорту з України: Туреччина, Румунія та Болгарія розпочали розмінування у Чорному морі

Туреччина, Румунія та Болгарія розпочали спільну операцію з пошуку мін у Чорному морі для підвищення безпеки судноплавства, особливо для експорту українського зерна.

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Про це повідомляє Bloomberg.

Видання пише, що ініціатива під керівництвом Стамбула є першою великою спільною акцією чорноморських країн з моменту вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року. Вона спрямована на знешкодження мін, які дрейфують у певних районах Чорного моря внаслідок війни.

Нагадаємо, 11 січня Туреччина, Румунія та Болгарія, які є членами НАТО, підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо створення Військово-морської групи протимінного захисту на Чорному морі.

Мінна небезпека у Чорному морі

20 вересня 2023 року в Чорному морі на відстані близько 40 км від берега Румунії стався вибух на вантажному судні Seama, ймовірно, через зіткнення з міною. Екіпаж вдалося врятувати.

А 5 жовтня турецьке вантажне судно підірвалося на міні в Чорному морі біля берегів Румунії. Корабель отримав незначні ушкодження.

Також торік внаслідок російського ракетного удару в районі ключового українського порту Одеса постраждало комерційне судно. Судно, орендоване сільськогосподарським гігантом Cargill Inc., було пошкоджене вибухом під час відплиття з українського порту у Чорному морі у листопаді.

Раніше уряд Британії, посилаючись на дані своєї розвідки, попереджав, що Росія може використовувати морські міни для ураження цивільних суден у Чорному морі, зокрема встановлюючи їх на підході до українських портів.

Зауважимо, рух суден до портів Великої Одеси тимчасовим коридором, організованому Україною в Чорному морі, продовжується як на вихід, так і на вхід, попри постійні атаки країни-агресора РФ.

Україна досягла довоєнних обсягів експорту з портів Великої Одеси

Нагадаємо, Росія та Україна є ключовими виробниками зерна, і війна поставила під загрозу безпечний прохід вантажів. Україна запустила свій власний експортний маршрут через Чорне море у 2023 році після зупинки "зернової угоди" за участю Росії, Туреччини та Організації Обʼєднаних Націй. Це успішно збільшило експорт і допомогло економіці рости швидше, ніж прогнозувалося, але маршрут все одно залишається небезпечним.

Як повідомляв прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, у січні 2024 року Україна змогла вийти на довоєнні обсяги експорту тимчасовим морським коридором і наблизитися до показників, які були до повномасштабного вторгнення по загальному обсягу експорту.

Український морський коридор з березня, після отримання необхідних дозволів з боку ВМС ЗСУ, став працювати цілодобово.

За 10 місяців роботи українського морського коридору з портів Одещини відправили 55 млн т вантажів, більшість з яких становить агропродукція. За цей період було навантажено 1 954 судна. Переважну більшість вантажів становила продукція українських аграріїв – 37,4 млн т збіжжя було експортовано до 45 країн світу.

Також нагадаємо, що до одного з портів Великої Одеси, а саме порту Чорноморськ, 3 квітня морським коридором пройшов перший контейнеровоз за час повномасштабної війни.

Першим контейнеровозом, що пройшов українським морським коридором стало вантажне судно під прапором Панами. Його загальна довжина становить 105 метрів, а ширина - 17 метрів.

Фото: ua.depositphotos.com