Для экспорта из Украины: Турция, Румыния и Болгария начали разминирование в Черном море

Турция, Румыния и Болгария приступили к совместной операции по поиску мин в Черном море для повышения безопасности судоходства, особенно для экспорта украинского зерна.

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Об этом сообщает Bloomberg.

Издание пишет, что инициатива под руководством Стамбула является первой крупной совместной акцией черноморских стран с момента вторжения России в Украину в феврале 2022 года. Она направлена на обезвреживание мин, дрейфующих в определенных районах Черного моря в результате войны.

Напомним, 11 января Турция, Румыния и Болгария, являющиеся членами НАТО, подписали Меморандум о взаимопонимании по созданию Военно-морской группы противоминной защиты на Черном море.

Минная опасность в Черном море

20 сентября 2023 года в Черном море на расстоянии около 40 км от берега Румынии произошел взрыв на грузовом судне Seama, вероятно, из-за столкновения с миной. Экипаж удалось спасти.

А 5 октября турецкое грузовое судно подорвалось на мине в Черном море у берегов Румынии. Корабль получил незначительные повреждения.

Также в прошлом году в результате российского ракетного удара в районе ключевого украинского порта Одесса пострадало коммерческое судно. Судно, арендованное сельскохозяйственным гигантом Cargill Inc., было повреждено взрывом при отплытии из украинского порта в Черном море в ноябре.

Ранее правительство Британии, ссылаясь на данные своей разведки, предупреждало, что Россия может использовать морские мины для поражения гражданских судов в Черном море и, в частности, устанавливая их на подходе к украинским портам.

Отметим, движение судов в порты Большой Одессы временным коридором, организованным Украиной в Черном море, продолжается как на выход, так и на вход, несмотря на постоянные атаки страны-агрессора РФ.

Украина достигла довоенных объемов экспорта из портов Большой Одессы

Напомним, Россия и Украина являются ключевыми производителями зерна и война поставила под угрозу безопасный проход грузов. Украина запустила свой собственный экспортный маршрут через Черное море в 2023 году после остановки "зернового соглашения" с участием России, Турции и Организации Объединенных Наций. Это успешно увеличило экспорт и помогло экономике расти быстрее прогнозируемого, но маршрут все равно остается опасным.

Как сообщал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, в январе 2024 года Украина смогла выйти на довоенные объемы экспорта временным морским коридором и приблизиться к показателям, которые были до полномасштабного вторжения по общему объему экспорта.

Украинский морской коридор с марта, после получения необходимых разрешений со стороны ВМС ВСУ, стал работать круглосуточно.

За 10 месяцев работы украинского морского коридора из портов Одесщины отправили 55 млн т грузов, большинство из которых составляет агропродукция. За этот период было нагружено 1954 судна. Подавляющее большинство грузов составила продукция украинских аграриев – 37,4 млн. т зерна было экспортировано в 45 стран мира.

Также напомним, что в один из портов Большой Одессы, а именно порт Черноморск, 3 апреля морским коридором прошел первый контейнеровоз за время полномасштабной войны.

Первым контейнеровозом, прошедшим украинским морским коридором, стало грузовое судно под флагом Панамы. Его общая длина составляет 105 метров, а ширина – 17 метров.

Фото: ua.depositphotos.com