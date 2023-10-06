Турецкое судно подорвалось на мине в Черном море у берегов Румынии

В четверг, 5 октября, турецкое грузовое судно подорвалось на мине в Черном море у берегов Румынии. Корабль получил незначительные повреждения.

Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что событие произошло у устья Дуная, в 11 морских милях к северу от города Сулина, у входа в Сулинское устье.

Позже судно бросило якорь на короткий промежуток времени, чтобы оценить ущерб. Уже через 3 часа судно возобновило движение.

Сообщается, что источник в украинском правительстве подтвердил, что судно наткнулось на мину, добавив, что это, "вероятно, мина времен Второй мировой войны или оставшиеся там в прошлом году фугасные мины".

Йорук Исик, глава консалтинговой компании Bosphorus Observer, сообщил Reuters, что на мину наткнулось судно Kafkametler. Сейчас экипаж судна в безопасности.

Ранее правительство Британии, ссылаясь на данные своей разведки, предупреждало, что Россия может использовать морские мины для поражения гражданских судов в Черном море и, в частности, устанавливая их на подходе к украинским портам.

Напомним, 20 сентября в Черном море уже подывалось грузовое судно. По предварительной версии, также на мини. Тогда экипаж удалось спасти.