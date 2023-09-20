В Черном море произошел взрыв на грузовом судне из-за столкновения с миной

В Черном море на расстоянии около 40 км от берега Румынии произошел взрыв на грузовом судне Seama, вероятно, из-за столкновения с миной. Экипаж удалось спасти.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявление румынских властей.

Отмечается, что румынское морское спасательное агентство MRCC сообщило, что 12 членов экипажа зарегистрированного в Того судна Seama, были эвакуированы и доставлены для оказания медицинской помощи в порт Сулина у границы с Украиной после взрыва примерно в 40 километрах (25 милях) от берега.

По предварительной информации, взрыв произошел в машинном отделении судна.

Экипаж заявил, что, по их мнению, судно наткнулось на мину.

Однако румынские власти заявили, что пока устанавливают причину взрыва.

Заметим, это не первый случай, когда морские мины, которыми русские оккупанты наполнили Черное море, добираются до берегов Румынии. Так, утром 14 августа вблизи курортного города Костинешти в Румынии взорвалась морская мина.

Судоходство в Черном море: минная опасность и угроза обстрелов со стороны РФ

Недавно в Украине открыли временные маршруты для гражданских судов через Черное море, движущиеся в морские порты Украины или из Украины. При этом военные сообщают, что в течение маршрутов сохраняется минная опасность и угроза обстрелов со стороны Российской Федерации. Этими маршрутами в первую очередь будут пользоваться суда, находящиеся в украинских портах Черноморск, Одесса и Южный еще с начала полномасштабного вторжения России.

Также в Украине открыли регистрацию торговых судов и их владельцев, готовых проходить временными маршрутами в украинские порты в Черном море.

16 августа 2023 года первое судно воспользовалось временным коридором для торговых судов в и из портов Одессы. Первым был контейнеровоз Joseph Schulte под флагом Гонконга. Вторым судном, вышедшим из порта Одессы после выхода России из "зернового соглашения", стал Primus .

Также из портов Одессы и "Южный" вышли суда Primus, Anna Tereza и Ocean Courtesy с продукцией украинских металлургов, которые были заблокированы в украинских портах с 24 февраля 2022 года.