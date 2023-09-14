До 30 км: Румыния расширила запрет на полеты вдоль украинской границы по Дунаю

Министерство транспорта и инфраструктуры и Министерство национальной обороны Румынии, как ответственные за управление румынским воздушным пространством, с 13 сентября ввели дополнительные ограничения полетов в приграничном с Украиной воздушном пространстве.

Как говорится в сообщении румынского Минобороны, речь идет о пространстве вдоль Дуная между Сулиной и Галацем глубиной от 20 до 30 км от украинской границы и высотой до 4 км.

Соответствующее уведомление о введении ограничений на полеты типа NOTAM было разослано по официальным каналам связи компетентным гражданским и военным авиационным властям.

В данной зоне запрещены полеты как пилотируемых, так и беспилотных воздушных судов, за исключением государственных (включая самолеты Мобильной службы неотложной помощи, реанимации и эвакуации, а также воздушных судов, находящихся в чрезвычайной ситуации).

В то же время подчеркивается, что полеты гражданских самолетов в зоне аэродромного контроля аэропорта Тулча запретом не затрагиваются. Карту же, которая бы точнее иллюстрировала расширение ограничений, в ведомстве не приводят.

Прежние же ограничения, введенные Румынией еще в мае 2022 года, касались пространства вдоль всей границы с Украиной, а не только дунайского участка, глубиной до 8 км от нее и высотой до 1 км.

"На фоне усиления российских атак на украинские порты на Дунае потребовались меры по расширению ограничений для обеспечения более эффективных возможностей мониторинга и контроля использования воздушного пространства", - указывают в ведомстве.

Падение российских дронов в Румынии

Напомним, что после российской атаки по порту Измаил 4 сентября, когда с украинской стороны было визуально зафиксировано падение беспилотника на румынской территории, власти Румынии, включая президента Клауса Йоханниса, сперва отказывались признавать это.

Однако в дальнейшем румынские власти все же подтвердили, что нашли фрагменты дрона около села Плауру, расположенного непосредственно напротив Измаила на противоположном берегу Дуная. 9 сентября Румыния сообщила, что ее военные нашли в 2,5 км к юго-востоку от Плауру новые фрагменты российских дронов.

Ситуация заметно усугубилась 13 сентября, когда Минобороны Румынии заявило о нахождении фрагментов использованного Россией беспилотника в 1,5 км к востоку от села Нуфэру, то есть в месте, удаленном от ближайшей точки границы с Украиной на 14 км.

Минитерство иностранных дел Румынии выразило протест России в связи с этим. При этом премьер страны Марчел Чолаку заверил граждан, что речь не идет о целенаправленной атаке на страну. Об этом же заявил и заместитель генерального секретаря НАТО, бывший глава МИД и экс-председатель сената Румынии Мирча Джоанэ. По его словам, такие инциденты могут повторяться и в будущем, однако это не стоит трактовать как нападение на страну-члена альянса.