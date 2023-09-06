В Румынии сочли, что части российского беспилотника упали на территорию страны

Министр обороны Румынии Анхель Тилвар подтвердил, что части российского беспилотника упали на румынскую территорию во время очередной атаки на украинский порт на реке Дунай, проходящей вдоль границы между двумя странами.

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Об этом пишет CNN.

"Мы охватили очень большую территорию, включая публично обсуждаемую территорию, и я подтверждаю, что в этой области были найдены куски, которые могут быть от дрона", — сказал он и добавил, что обломки будут доставлены на дальнейшую экспертизу.

Ранее на этой неделе министерство обороны опровергло сообщение о том, что части российского беспилотника упали на румынскую сторону Дуная.

После этого случая власти Румынии решили принять дополнительные меры для защиты воздушного пространства.

"Все процессуальные действия, требуемые ситуацией, предпринимались и будут предприниматься. Установлены конкретные меры по усилению технической способности, мониторингу ситуации в близлежащей портовой инфраструктуре Украины, мы приняли дополнительные меры для обеспечения безопасности воздушного пространства", - заявил представитель Министерства обороны Румынии Константин Спину.

Напомним, ночью 4 сентября российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину с помощью дронов. БПЛА направили в сторону портовой инфраструктуры Одесской области в Дунае.

В Министерстве иностранных дел Украины после атаки заявили, что российские дроны упали на территории Румынии, но Бухарест сразу же начал отрицать такую информацию.

Как считают в разведке Британии, дроны, запущенные Россией, поражали цели в 200 м от румынской границы, что свидетельствует о том, что Россия "развила аппетит" до нанесения ударов вблизи территории НАТО.