Ночная атака на Украину: ПВО сбила баллистическую ракету "Искандер-М"

Ночью 6 сентября 2023 года противник нанес удар по Украине ракетами воздушного и наземного базирования, а также ударными дронами. Силами ПВО было уничтожено 23 из 33 воздушных целей.

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Об этом сообщает пресс-служба Воздушных сил ВСУ.

Отмечается, что всего зафиксировано 33 вражеских воздушных целей, а именно:

7 ракет воздушного базирования типа Х-101/Х-555/Х-55, выпущенных из 9 самолетов стратегической авиации Ту-95мс из района Энгельса;

1 баллистическую ракету "Искандер-М";

25 ударных БпЛА типа Shahed-136/131 с юго-восточного и южного направлений (Приморско-Ахтарск, Чауда).

"По маршруту следования ракет и дронов работала противовоздушная оборона. К отражению воздушного нападения были привлечены зенитные ракетные войска, истребительная авиация, мобильные огневые группы и другие средства поражения", - говорится в сообщении.

Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины уничтожено 23 воздушные цели:

7 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55;

1 баллистическую ракету "Искандер-М";

15 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131".

Заметим, утром 6 сентября армия страны-агрессора РФ совершила комбинированную атаку на Киев. Все вражеские цели, двигавшиеся в направлении столицы, были уничтожены силами и средствами ПВО.

Также в ночь на 6 сентября российские террористы атаковали Измаильский район Одесской области ударными беспилотниками. Из-за российской агрессии погиб один человек. Кроме того, в нескольких населённых пунктах зафиксированы разрушения и пожары.