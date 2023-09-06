У Румунії визнали, що частини російського безпілотника впали на територію країни

Міністр оборони Румунії Анхель Тілвар підтвердив, що частини російського безпілотника впали на румунську територію під час чергової атаки на український порт на річці Дунай, яка проходить уздовж кордону між двома країнами.

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Про це пише CNN.

"Ми охопили дуже велику територію, включаючи територію, яка публічно обговорювалася, і я підтверджую, що в цій області були знайдені шматки, які можуть бути від дрона", — сказав він і додав, що уламки будуть доставлені на подальшу експертизу.

Раніше цього тижня міністерство оборони спростувало повідомлення про те, що частини російського безпілотника впали на румунську сторону Дунаю.

Після цього випадку влада Румунії вирішила вжити додаткових заходів для захисту повітряного простору.

"Всі процесуальні дії, які вимагаються ситуацією, вживалися і будуть вживатися. Встановлено конкретні заходи щодо посилення технічної спроможності, моніторингу ситуації в прилеглій портовій інфраструктурі України, ми вжили додаткових заходів для забезпечення безпеки повітряного простору", – заявив представник Міністерства оборони Румунії Костянтин Спину.

Нагадаємо, вночі 4 вересня російські окупанти в черговий раз атакували Україну за допомогою дронів. БПЛА направили у бік портової інфраструктури Одеської області на Дунаї.

У Міністерстві закордонних справ України після атаки заявили, що російські дрони впали на території Румунії, але Бухарест одразу почав заперечувати таку інформацію.

Як вважають в розвідці Британії, дрони, запущені Росією, вражали цілі на відстані 200 м від румунського кордону, що свідчить про те, що Росія "розвинула апетит" до нанесення ударів поблизу території НАТО.