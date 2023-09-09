Румыния нашла на своей территории новые фрагменты российских дронов

Военнослужащие Военно-морских сил Румынии, отправленные командованием гарнизона в Тулче на поиски фрагментов ударных беспилотников, которые могли упасть на территории страны, выявили фрагменты такового примерно в 2,5 км к юго-востоку от села Плауру коммуны Чаталкёй. Об этом говорится в сообщении Министерства национальной обороны Румынии.

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"В ходе полевых исследований были обнаружены фрагменты дрона, аналогичного тем, которые используются российской армией. Местность взята под охрану военными, а выявленные элементы будут собраны для анализа и технического исследования", - сказано в нем.

Румынское оборонное ведомство при этом решительно осуждает нападения РФ на объекты и элементы гражданской инфраструктуры в украинских портах на Дунае. Эти нападения, как отмечается, являются неоправданными и серьезно противоречат нормам международного гуманитарного права, будучи военными преступлениями.

"Силы Минобороны остаются в состоянии боевой готовности и продолжат исследования в зонах, прилегающих к местам, где российские силы совершают нападения на украинскую портовую инфраструктуру на Дунае. Также Минобороны остается в постоянном контакте с союзными структурами, которые информируются в режиме реального времени", - говорится в сообщении.

В свою очередь, в субботу румынский президент Клаус Йоханнис сообщил в своем X (Twitter), что провел беседу с генеральным секретарем НАТО, членом которого является Румыния, Йенсом Столтенбергом, обсудив выявление румынскими властями новых частей дронов, "аналогичных дронам, используемым" российской армией.

"Я решительно осудил это нарушение нашего суверенного воздушного пространства, которое представляет угрозу для румынских граждан, находящихся в этом районе. Генсек НАТО выразил полную солидарность альянса и союзников с Румынией, которая полностью защищена и пользуется самыми высокими гарантиями безопасности в истории", - заявил он.

Напомним, что после российской атаки по порту Измаил 4 сентября, когда с украинской стороны было визуально зафиксировано падение беспилотника на румынской территории, власти Румынии, включая президента Клауса Йоханниса, сперва отказывались признавать это, однако в дальнейшем все же подтвердили, что нашли фрагменты дрона около Плауру, расположенного непосредственно напротив Измаила на противоположном берегу Дуная.