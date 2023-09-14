До 30 км: Румунія розширила заборону на польоти вздовж українського кордону по Дунаю

Міністерство транспорту та інфраструктури та Міністерство національної оборони Румунії як відповідальні за управління румунським повітряним простором з 13 вересня запровадили додаткові обмеження польотів у прикордонному з Україною повітряному просторі.

Як йдеться в повідомленні румунського Міноборони, йдеться про простір вздовж Дунаю між Суліною та Галацем глибиною від 20 до 30 км від українського кордону та висотою до 4 км.

Відповідне повідомлення про введення обмежень на польоти типу NOTAM було розіслано по офіційних каналах зв'язку компетентним цивільним та військовим авіаційним органам влади.

У цій зоні заборонені польоти як пілотованих, так і безпілотних повітряних суден, за винятком державних (включаючи літаки Мобільної служби невідкладної допомоги, реанімації та евакуації, а також повітряних суден, що знаходяться у надзвичайній ситуації).

Водночас наголошується, що польоти цивільних літаків у зоні аеродромного контролю аеропорту Тулча забороною не торкаються. Карту ж, яка точніше ілюструвала б розширення обмежень, у відомстві не наводять.

Попередні ж обмеження, запроваджені Румунією ще у травні 2022 року, стосувалися простору вздовж усього кордону з Україною, а не лише дунайської ділянки, глибиною до 8 км від нього та заввишки до 1 км.

"На тлі посилення російських атак на українські порти на Дунаї були потрібні заходи щодо розширення обмежень для забезпечення більш ефективних можливостей моніторингу та контролю використання повітряного простору", - зазначають у відомстві.

Падіння російських дронів у Румунії

Нагадаємо, що після російської атаки по порту Ізмаїл 4 вересня, коли з українського боку було візуально зафіксовано падіння безпілотника на румунській території, влада Румунії, включаючи президента Клауса Йоганніса, спершу відмовлялася визнавати це.

Однак надалі румунська влада все ж підтвердила знаходження фрагментів дрону біля села Плауру, розташованого безпосередньо навпроти Ізмаїла на протилежному березі Дунаю. 9 вересня Румунія повідомила, що її військові знайшли за 2,5 км на південний схід від Плауру нові фрагменти російських дронів.

Ситуація помітно погіршилася 13 вересня, коли Міноборони Румунії заявило про знаходження фрагментів використаного Росією безпілотника за 1,5 км на схід від села Нуферу, тобто на місці, віддаленому від найближчої точки кордону з Україною на 14 км.

Міністерство закордонних справ Румунії висловило протест Росії у зв'язку з цим. При цьому прем'єр країни Марчел Чолаку запевнив громадян, що про цілеспрямовану атаку на країну не йдеться. Про це заявив і заступник генерального секретаря НАТО, колишній глава МЗС і екс-голова сенату Румунії Мірча Джоане. За його словами, такі інциденти можуть повторюватися і в майбутньому, проте це не варто трактувати як напад на країну-член альянсу.