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Украина обследовала и очистила 30 тысяч квадратных км от взрывоопасных предметов
Украина очистила 30 тысяч квадратных километров деоккупированных территорий взрывоопасных предметов. Это составляет более 17% предварительной оценки загрязнения.
Об этом сообщил начальник Главного управления противоминной деятельности, гражданской защиты и экологической безопасности Министерства обороны Украины, полковник Руслан Берегуля, пишет пресс-служба Минобороны.
"Благодаря нашей совместной работе площадь загрязненных территорий уменьшилась на 30 тысяч квадратных километров. Это значит, что на этих территориях не были обнаружены или обезврежены взрывоопасные предметы", - отметил полковник Берегуля.
Наиболее загрязненными остаются Херсонская, Харьковская и Николаевская области, где произошло более 50% всех инцидентов по взрывоопасным предметам среди гражданского населения.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
При разминировании применяется комплексный подход, включая химический анализ почв сельскохозяйственных земель на наличие опасных веществ. Владельцам таких земель или территориальным общинам предоставляются рекомендации по дальнейшему использованию этих земель в сельскохозяйственных целях.
Для разминирования деоккупированных территорий используется 78 машин механизированного разминирования как отечественного, так и иностранного производства.
Разминирование в Украине
Украина надеется вернуть 80% потенциально загрязненных взрывоопасными предметами и минами земель в хозяйственное использование в течение 10 лет.
Если проблема заминирования не будет эффективно решаться, количество жертв от мин до 2030 года может составить 9 тысяч.
Также загрязнение сделало непригодными часть ценнейших сельскохозяйственных угодий страны. Это повлияло как на экономику Украины, так и на продовольственную безопасность в мире.
Чтобы ускорить разминирование, Украина намерена использовать все имеющиеся в ее распоряжении технологические инструменты.
Кроме того, правительство Украины хочет привлечь к разминированию земель искусственный интеллект, анализирующий большие массивы данных (big data).
Уже с начала 2024 г. в Украине обновили и пересмотрели план приоритетного возвращения в хозяйственную эксплуатацию сельскохозяйственных земель. Согласно новому плану, первоочередному обследованию и, при необходимости, очистке и разминированию, подлежит уже более 512 тысяч гектаров сельхозугодий.
Источник фото: ua.depositphotos.com