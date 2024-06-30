Украина обследовала и очистила 30 тысяч квадратных км от взрывоопасных предметов

Украина очистила 30 тысяч квадратных километров деоккупированных территорий взрывоопасных предметов. Это составляет более 17% предварительной оценки загрязнения.

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Об этом сообщил начальник Главного управления противоминной деятельности, гражданской защиты и экологической безопасности Министерства обороны Украины, полковник Руслан Берегуля, пишет пресс-служба Минобороны.

"Благодаря нашей совместной работе площадь загрязненных территорий уменьшилась на 30 тысяч квадратных километров. Это значит, что на этих территориях не были обнаружены или обезврежены взрывоопасные предметы", - отметил полковник Берегуля.

Наиболее загрязненными остаются Херсонская, Харьковская и Николаевская области, где произошло более 50% всех инцидентов по взрывоопасным предметам среди гражданского населения.

При разминировании применяется комплексный подход, включая химический анализ почв сельскохозяйственных земель на наличие опасных веществ. Владельцам таких земель или территориальным общинам предоставляются рекомендации по дальнейшему использованию этих земель в сельскохозяйственных целях.

Для разминирования деоккупированных территорий используется 78 машин механизированного разминирования как отечественного, так и иностранного производства.

Разминирование в Украине

Украина надеется вернуть 80% потенциально загрязненных взрывоопасными предметами и минами земель в хозяйственное использование в течение 10 лет.

Если проблема заминирования не будет эффективно решаться, количество жертв от мин до 2030 года может составить 9 тысяч.

Также загрязнение сделало непригодными часть ценнейших сельскохозяйственных угодий страны. Это повлияло как на экономику Украины, так и на продовольственную безопасность в мире.

Чтобы ускорить разминирование, Украина намерена использовать все имеющиеся в ее распоряжении технологические инструменты.

Кроме того, правительство Украины хочет привлечь к разминированию земель искусственный интеллект, анализирующий большие массивы данных (big data).

Уже с начала 2024 г. в Украине обновили и пересмотрели план приоритетного возвращения в хозяйственную эксплуатацию сельскохозяйственных земель. Согласно новому плану, первоочередному обследованию и, при необходимости, очистке и разминированию, подлежит уже более 512 тысяч гектаров сельхозугодий.

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