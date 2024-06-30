Україна обстежила та очистила 30 тисяч квадратних км від вибухонебезпечних предметів

Україна очистила 30 тисяч квадратних кілометрів деокупованих територій від вибухонебезпечних предметів. Це становить понад 17% від попередньої оцінки забруднення.

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Про це повідомив начальник Головного управління протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки Міністерства оборони України, полковник Руслан Берегуля, пише пресслужба Міноборони.

"Завдяки нашій спільній роботі площа забруднених територій зменшилася на 30 тисяч квадратних кілометрів. Це означає, що на цих територіях не було виявлено або було знешкоджено вибухонебезпечні предмети", - зазначив полковник Берегуля.

Найбільш забрудненими залишаються Херсонська, Харківська та Миколаївська області, де відбулося понад 50% всіх інцидентів з вибухонебезпечними предметами серед цивільного населення.

Під час розмінування застосовується комплексний підхід, включаючи хімічний аналіз ґрунтів сільськогосподарських земель на наявність небезпечних речовин. Власникам таких земель або територіальним громадам надаються рекомендації щодо подальшого використання цих земель у сільськогосподарських цілях.

Для розмінування деокупованих територій використовуються 78 машин механізованого розмінування як вітчизняного, так і іноземного виробництва.

Розмінування в Україні

Україна сподівається повернути 80% потенційно забруднених вибухонебезпечними предметами та мінами земель у господарське використання протягом 10 років.

Якщо проблема замінування не буде ефективно вирішуватись, кількість жертв від мін до 2030 року може сягнути 9 тисяч.

Також забруднення зробило непридатними частину найцінніших сільськогосподарських угідь країни. Це вплинуло як на економіку України, так і на продовольчу безпеку в світі.

Щоб пришвидшити розмінування, Україна має намір використовувати всі наявні в її розпорядженні технологічні інструменти.

Крім того, уряд України хоче залучити до розмінування земель штучний інтелект, який аналізуватиме великі масиви даних (big data).

Вже з початку 2024 року в Україні оновили та переглянули план пріоритетного повернення у господарську експлуатацію сільськогосподарських земель. Згідно з новим планом, першочерговому обстеженню та, за необхідності, очищенню та розмінуванню, підлягають вже понад 512 тисяч гектарів сільгоспугідь.

Джерело фото: ua.depositphotos.com