Украинский морской коридор доказал свою эффективность: уже отправили 55 млн т грузов

За 10 месяцев работы украинского морского коридора из портов Одесской области отправили 55 млн т грузов, большинство из которых составляет агропродукция.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры.

"55 млн тонн грузов - грузооборот портов Большой Одессы за 10 месяцев работы украинского коридора", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за этот период было нагружено 1954 судна. Подавляющее большинство грузов составила продукция украинских аграриев – 37,4 млн. т зерна было экспортировано в 45 стран мира.

Как подчеркивают в Мининфраструктуры, постоянное наращивание объемов перевозок свидетельствует об эффективности функционирования морского коридора, и, несмотря на постоянные обстрелы портовой инфраструктуры, Украина остается топ экспортером агропродукции и гарантом продовольственной безопасности мира.

Сейчас подход к портам "Одесса", "Черноморск" и "Южный" ожидают 68 судов, экспортирующих почти 2 млн тонн грузов.

Украина достигла довоенных объемов экспорта из портов Большой Одессы

В июле 2023 года Россия вышла из "зернового соглашения ", которое позволяло Украине безопасно транспортировать сельхозпродукцию через три порта в Одесской области.

Украина в ответ создала временный "гуманитарный коридор" для грузовых судов, которые движутся к морским портам Украины.

Как сообщал премьер-министр Украины Денис Шмигаль, в январе Украина смогла выйти на довоенные объемы экспорта временным морским коридором и приблизиться к показателям, являвшимся до полномасштабного вторжения по общему объему экспорта.

Украинский морской коридор с марта, после получения необходимых разрешений со стороны ВМС ВСУ, стал работать круглосуточно.

Украина возобновила контейнерные перевозки из портов Большой Одессы

В один из портов Большой Одессы, а именно порт Черноморск, 3 апреля морским коридором прошел первый контейнеровоз за время полномасштабной войны.

Первым контейнеровозом, прошедшим украинским морским коридором, стало грузовое судно под флагом Панамы. Его общая длина составляет 105 метров, а ширина – 17 метров.