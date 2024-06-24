Доходы портофлота Одесского порта выросли на 88% по сравнению с довоенными – директор порта Алексей Мясковский

Доходы портофлота ГП "Одесский морской торговый флот" по итогам 2023 года по сравнению с 2021 выросли на 88% и превысили 180 млн грн.

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Об этом сообщил директор госпредприятия Алексей Мясковский в интервью Українським новинам.

"Скажу, что даже в таких критических условиях нам удалось сохранить довоенную долю рынка в акватории Одесского порта на уровне около 50% " – отметил Мясковский.

По его словам, такие объемы работы позволяют поддерживать стабильные финансовые показатели, обеспечивать необходимые социальные стандарты и гарантии, а также своевременные платежи в бюджеты разных уровней.

"Это достойный результат, и я благодарен каждому сотруднику за профессионализм и преданность делу", – подчеркнул Мясковский.

Глава госстивидора также напомнил, что в свое время именно буксир Одесского порта "Булат" стал первопроходцем и сопровождал первые суда в украинские порты в августе 2022 года. В дальнейшем вместе с коллегами буксиры порта сопровождали все суда в порты " Большой Одессы " в рамках работы "зернового коридора".

Напомним, ранее Алексей Мясковский сообщил, что, несмотря на военное положение и сложные вызовы, госпредприятие продолжает работать безубыточно и демонстрирует положительные финансовые результаты.

По его словам, прибыль порта по итогам 2023 года составила около 50 млн. грн. Также Одесский порт в 2023 году увеличил отчисления налогов и сборов на 38% – до 230 млн. грн.

ГП "ОМТП" – стратегическое предприятие портовой отрасли и один из крупнейших государственных стивидоров страны. Алексей Мясковский возглавил госпредприятие в октябре 2019 года. До назначения руководителем порта работал в должности начальника юридического управления.