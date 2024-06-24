Доходи портофлоту Одеського порту зросли на 88% порівняно з довоєнними – директор порту Олексій Мясковський

Доходи портофлоту ДП "Одеський морський торговельний флот" за підсумками 2023 року порівняно з 2021-им зросли на 88% та перевищили 180 млн грн.

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Про це повідомив директор держпідприємства Олексій Мясковський в інтерв’ю Українським новинам.

"Скажу, що навіть в таких критичних умовах нам вдалося зберегти довоєнну частку ринку в акваторії Одеського порту на рівні близько 50%" – зазначив Мясковський.

За його словами, такі обсяги роботи дозволяють підтримувати стабільні фінансові показники, забезпечувати необхідні соціальні стандарти і гарантії, а також своєчасні платежі до бюджетів різних рівнів. "Це гідний результат, і я вдячний кожному співробітнику за професіоналізм і відданість справі", – наголосив Мясковський.

Очільник держстивідора також нагадав, що свого часу саме буксир Одеського порту "Булат" став першопрохідцем і супроводжував перші судна в українські порти в серпні 2022 року. У подальшому разом з колегами буксири порту супроводжували всі судна в порти "Великої Одеси" в рамках роботи "зернового коридору".

Нагадаємо, раніше Олексій Мясковський повідомив, що попри воєнний стан та складні виклики держпідприємство продовжує працювати беззбитково та демонструє позитивні фінансові результати. За його словами, прибуток порту за підсумками 2023 року склав близько 50 млн грн. Також Одеський порт в 2023 році збільшив відрахування податків та зборів на 38% – до 230 млн грн.

ДП "ОМТП" – стратегічне підприємство портової галузі та один із найбільших державних стивідорів країни. Олексій Мясковський очолив держпідприємство у жовтні 2019 року. До призначення керівником порту працював на посаді начальника юридичного управління.