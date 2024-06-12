У травні вантажообіг українських портів скоротився

Морські порти України у травні обробили 8 мільйонів 265 тисяч тонн вантажів, що майже вдвічі перевищує показник за аналогічний період минулого року. Проте, у квітні портовими операторами в морських портах України оброблено 9 млн 912 тис. тонн вантажів.

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Про це повідомляє Адміністрація морських портів України.

Лідерами за обсягами стали зернові та рудні вантажі - 5,3 мільйона тонн та 1,5 мільйона тонн відповідно, що значно більше, ніж у травні 2023 року.

Через Український коридор у травні було перевезено 6,7 мільйона тонн вантажів, з яких 4,5 мільйона тонн склала продукція українських аграріїв.

Загалом за перші п'ять місяців 2024 року вантажообіг портів України наблизився до 46 мільйонів тонн, тоді як за аналогічний період минулого року цей показник становив 26,6 мільйона тонн.

Зростання вантажопотоку через українські порти свідчить про відновлення експортних можливостей країни та підкреслює її роль як важливого гаранта світової продовольчої безпеки.

Україна відновила контейнерні перевезення з портів Великої Одеси

До одного з портів Великої Одеси, а саме порту Чорноморськ, 3 квітня морським коридором пройшов перший контейнеровоз за час повномасштабної війни.

Першим контейнеровозом, що пройшов українським морським коридором стало вантажне судно під прапором Панами. Його загальна довжина становить 105 метрів, а ширина - 17 метрів.

У липні 2023 року Росія вийшла з "зернової угоди", яка дозволяла Україні безпечно транспортувати сільгосппродукції через три порти в Одеській області.

Україна у відповідь створила тимчасовий "гуманітарний коридор" для вантажних суден, які рухаються до або з морських портів України.