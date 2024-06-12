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В мае грузооборот украинских портов сократился
Морские порты Украины в мае обработали 8 миллионов 265 тысяч тонн грузов, что почти вдвое превышает показатель за аналогичный период в прошлом году. Однако в апреле портовыми операторами в морских портах Украины обработано 9 млн. 912 тыс. тонн грузов.
Об этом сообщает Администрация морских портов Украины.
Лидерами по объемам стали зерновые и рудные грузы – 5,3 миллиона тонн и 1,5 миллиона тонн соответственно, что значительно больше, чем в мае 2023 года.
Через Украинский коридор в мае было перевезено 6,7 млн. тонн грузов, из которых 4,5 млн. тонн составила продукция украинских аграриев.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Всего за первые пять месяцев 2024 грузооборот портов Украины приблизился к 46 миллионам тонн, тогда как за аналогичный период прошлого года этот показатель составлял 26,6 миллиона тонн.
Рост грузопотока через украинские порты свидетельствует о возобновлении экспортных возможностей страны и подчеркивает ее роль как важного гаранта мировой продовольственной безопасности.
Украина возобновила контейнерные перевозки из портов Большой Одессы
В один из портов Большой Одессы, а именно порта Черноморск, 3 апреля морским коридором прошел первый контейнеровоз за время полномасштабной войны.
Первым контейнеровозом, прошедшим украинским морским коридором, стало грузовое судно под флагом Панамы. Его общая длина составляет 105 метров, а ширина – 17 метров.
В июле 2023 года Россия вышла из "зернового соглашения ", которое позволяло Украине безопасно транспортировать сельхозпродукцию через три порта в Одесской области.
Украина в ответ создала временный "гуманитарный коридор" для грузовых судов, которые движутся к морским портам Украины.