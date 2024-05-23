ФГИ снова выставляет на аукцион Белгород-Днестровский порт: в чем проблема продажи

После открытия морского коридора дунайские порты потеряли часть грузов, но их загруженность сейчас все же больше, чем до полномасштабной войны. Фонд государственного имущества снова выставляет на продажу морской порт в Одесской области, который не может продать несмотря на спрос на портовые услуги.

Глава Фонда госимущества Виталий Коваль 22 мая заявил о намерении выставить на приватизацию один из дунайских портов. Он не уточнил, какой порт имеется в виду, однако отметил, что сейчас этот порт выполняет функцию сухого порта. Это указывает на то, что речь идет о Белгороде-Днестровском морском порту, который длительное время не работает. С апреля 2022 выполняет логистическую функцию для дунайских портов Измаил и Рени. Участники рынка также подтвердили, что речь идет о Белгород-Днестровском порту. Этот порт хоть и не находится на Дунае, как Измаил, Рени или Усть-Дунайский, по своей специфике работает вместе с этими портами.

Сам порт находится на побережье Днестровского лимана, его общая территория более 65 га, что позволяет построить дополнительные производственные мощности. Также на территорию порта подведены железнодорожные пути и автодорога, что дает возможности для перевалки грузов. Именно поэтому с апреля 2022 порт используют как логистический хаб для портов Измаил и Рени.

Этот актив Фонд госимущества безуспешно пытался продать уже пять раз. Ближе всего к соглашению в ФГИ были в марте 2023 года. Тогда удалось продать порт на аукционе за 220,1 млн гривен компании "Укрдонинвест" Виталия Кропачева, которого называли "смотрящим" в угольной отрасли от Игоря Кононенко. Но уже через месяц Кропачев отказался подписывать договор, поэтому порт до сих пор находится на балансе ФГИ.

Дунайские порты теряют грузы

После полномасштабной войны и начала морской блокады порты Дуная стали основным логистическим коридором для экспорта и импорта. Пока порты Одессы не были разблокированы, почти все грузы шли через дунайские порты. Во второй половине 2024 года Одесские порты были частично разблокированы, порты Дуная достигли рекордной перевалки грузов - 29 млн тонн. Перевалка грузов во всех портах Украины за год составила 62 млн. тонн.

В настоящее время перевалка грузов осуществляется только в портах Одесской области. Иллюстрация: Delo.ua

Эксперт по логистике Андрей Муравский говорит, что после открытия портов Большой Одессы (порты Одесса, Южный и Черноморск) большие потоки грузов с Дуная переместились туда, поскольку порты Дуная не могут принимать крупнотоннажные суда, осуществляющие рейсы в Азию и другие отдаленные регионы.

"Дунайские порты остаются привлекательными только на ближние рынки — Средиземное море или Африка. Через них переваливают грузы небольшими партиями до 5 тыс. тонн. А у нас исторически так сложилось, что экспортеры зерна и железной руды больше ориентированы на Китай. Хотя, если порты Большой Одессы перегружены, часть грузов может идти через Дунай, и он остается альтернативой". Андрей Муравский Эксперт по логистике

По его словам, ставки фрахта в 2024 году значительно снизились, а количество флота увеличилось на фоне большой загруженности коридора в предыдущие годы. Однако грузоотправители предпочитают одесские порты из-за того, что железнодорожная логистика в Одессу или Черноморскую дешевле, чем в Измаил и Рени и другие факторы (фрахт, крупные партии).

Этот тезис подтверждает и обращение Ассоциации портов Украины "Укрпорт" к премьер-министру Денису Шмыгалю. Там сказано, что из-за большого предложения флота ставки фрахта упали в 2-2,5 раза по сравнению с 2023 годом и в некоторых случаях ниже довоенного уровня. Поэтому судоходные компании вынуждены работать с отрицательной рентабельностью ради сохранения доли рынка. И длительный период низких ставок может привести к деградации кластера.

Впрочем, Муравский замечает, что грузопоток в Дунайских портах хоть и ниже прошлогоднего все же выше, чем до полномасштабной войны. До войны украинские аграрии не были заинтересованы и в отгрузке зерновых через эти порты, не говоря уже о значительных инвестициях в соответствующую инфраструктуру. И сейчас наличие этой инфраструктуры и другие факторы позволили удержать часть грузопотока.

Порт в частные руки

Соучредитель логистической компании Soul Marine Иван Ниякий рассказывает, что "Усть-Дунайский" порт, единственный из приватизированных дунайских портов (приватизация состоялась в 2023 году), сейчас достаточно успешно работает. Пока порт переваливает в основном зерно, но новый владелец хочет на перспективу обустроить порт под перевалку удобрений.

Белгород-Днестровский порт несколько месяцев прекратил работу, а его коллектив обратился в Администрацию морских портов с просьбой восстановить заход судов. Порт имеет задолженность в размере 121 млн гривен, большую часть из которой составляют долги перед бюджетом и по зарплате. Одним из условий продаж порта является погашение этой задолженности и это может сдерживать потенциальных инвесторов от того, чтобы купить этот актив.

Другая проблема — фактор безопасности. Мост через Днестровский лиман регулярно обстреливают россияне, потому он находится в аварийном состоянии. Поэтому судоход в лиман пока невозможен. Также в акватории порта давно не проводились дноуглубительные работы, что ограничивает тоннаж судов, которые могут заходить в него.

Но Ниякий отмечает, что Белгород-Днестровский порт имеет серьезную техническую базу, значительную территорию и подведенные коммуникации. Это позволяет обустроить на его территории дополнительные производственные и перевалочные мощности. Однако небольшое водоизмещение судов, которые могут заходить в порт, делают его неинтересным для украинских агрохолдингов.

"В этот порт мог бы зайти большой украинский агрохолдинг. К примеру, "Кернел" или "ТАС-Агро" и обустроить там терминал или маслоэкстракционный завод. Но надо понимать, что туда, в отличие от Одессы, не сможет зайти судно тоннажем от 60 тыс. тонн. А крупные агрохолдинги вывозят свою продукцию в Азию именно такими судами". Иван Никакой Соучредитель логистической компании Soul Marine

В то же время бизнесмен отмечает, что сейчас многие иностранные инвесторы, несмотря на войну, хотят вкладывать деньги в Украину. Такой актив мог бы быть интересным иностранным компаниям, желающим наладить морское сообщение с Турцией или средиземноморскими странами.

Таким образом, хотя Украина и имеет успешный опыт по приватизации "Усть-Дунайского" порта, вряд ли этот опыт в ближайшем будущем можно будет экстраполировать на "Белгород-Днестровский" порт. Хотя этот актив и имеет потенциал, но потенциальному инвестору помимо инвестиций в развитие инфраструктуры нужно будет погасить долги предприятия, а затем ожидать дноуглубительных работ в порту, которые не делались уже достаточно долго. А начать полноценное судомероприятие в этот порт вряд ли будет возможно в ближайшее время из-за войны.