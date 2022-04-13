Белгород-Днестровский морпорт станет логистическим центром для портов на Дунае

Белгород-Днестровский морской торговый порт (БДМТП) до разблокирования судоходства в Черном море будет работать в качестве транспортно-логистического центра (ТЛЦ) для портов на Дунае.

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Об этом сообщает пресс-служба БДМТП на странице морпорта в соцсети Facebook.

"ТЛЦ "Белгород-Днестровский" находится рядом с тремя работающими портами: Измаильский МТП (морской торговый порт – Delo.ua), Ренийский МТП и Усть-Дунайский МТП. ТЛЦ является таможенной территорией с полным комплексом услуг по обработке грузов", – говорится в сообщении.

По информации госстивидора, на территории ТЛЦ расположены открытые грузовые склады площадью 180 тысяч квадратных метров и крытые грузовые склады площадью 12,5 тысячи квадратных метров, в том числе рамповые под железнодорожные вагоны и зерновые склады.

Кроме этого, как отмечают в компании, Белгород-Днестровский МТП также имеет разветвленную систему железнодорожных путей с возможностью размещения 60 вагонов в режиме ожидания и закрытую TIR-парковку на 200 автомобилей.

Отметим, с начала военной агрессии против Украины Россия заблокировала судоходство гражданских судов в северо-западной части акватории Черного моря вдоль украинского побережья.

Напомним, во второй половине марта в Минтрансе Российской Федерации сообщили, что северо-западная часть Черного моря является опасной для судоходства из-за якобы украинских мин.

В то же время руководитель проекта "Институт Черноморских стратегических исследований" Андрей Клименко заявил, что это сама Россия заминировала путь от Босфора к Одессе, обвиняя при этом Украину.