Білгород-Дністровський морпорт стане логістичним центром для портів на Дунаї

Білгород-Дністровський морський торговельний порт (БДМТП) до розблокування судноплавства в Чорному морі працюватиме як транспортно-логістичний центр (ТЛЦ) для портів на Дунаї.

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Про це повідомляє пресслужба БДМТП на сторінці морпорту у соцмережі Facebook.

"ТЛЦ "Білгород-Дністровський" знаходиться поряд з трьома працюючими портами: Ізмаїльський МТП (морський торговий порт – Delo.ua) , Ренійський МТП та Усть-Дунайський МТП. ТЛЦ є митною територією з повним комплексом послуг з обробки вантажів", – йдеться у повідомленні.

За інформацією держстивідора, на території ТЛЦ розташовані відкриті вантажні склади площею 180 тис. квадратних метрів і криті вантажні склади площею 12,5 тис. квадратних метрів, у тому числі рампові під залізничні вагони і зернові склади.

Крім цього, як зазначають у компанії, Білгород-Дністровський МТП також має розгалужену систему залізничних колій з можливістю розміщення 60 вагонів у режимі очікування та закриту TIR-парковку на 200 автомобілів.

Зазначимо, що з початку військової агресії проти України Росія заблокувала судноплавство цивільних судів у північно-західній частині акваторії Чорного моря вздовж українського узбережжя.

Нагадаємо, у другій половині березня в Мінтрансі Російської Федерації повідомили, що північно-західна частина Чорного моря є небезпечною для судноплавства через нібито українські міни.

Водночас, керівник проєкту "Інститут Чорноморських стратегічних досліджень" Андрій Клименко заявив, що це сама Росія замінувала шлях від Босфору до Одеси, звинувачуючи при цьому Україну.