Фонд госимущества выставит на продажу один из портов на Дунае

Фонд государственного имущества собирается возобновить приватизацию портовой инфраструктуры на Дунае и готовится выставить на продажу объект, который сегодня используется как сухой порт.

Об этом сообщил глава ФГИ Виталий Коваль, пишет Интерфакс-Украина.

"Актуальным является продолжение приватизаций именно наших Дунайских портов. История приватизации одного порта уже есть. Готовим другой. Там сегодня уже осуществляется деятельность как сухого порта. Я уверен, что будет возможность только откроется навигация - сразу чтобы инвестор, уже покупающий актив на аукционе, чтобы он был подготовлен и двигался быстрее", – заявил Коваль.

При этом глава ФГИ не уточнил название готовящегося к приватизации порта.

Ранее сообщалось, что Фонд готовится выставить на конкурс морской торговый порт (МТП) "Белгород-Днестровский". Ожидалось, что он может стать вторым крупным объектом портовой инфраструктуры, проданным на площадке Prozorro с начала полномасштабного российского вторжения.

С 1 апреля 2022 Белгород-Днестровский порт используют как логистический центр для портов на Дунае. Он принимает грузы на автомобилях и отправляет их в вагонах.

С мая предприятие начало отгрузку зерновых, перевалку железорудных окатышей и перегрузку металлопродукции. За шесть месяцев работы после возобновления деятельности обработка грузов в МТП выросла в 100 раз по сравнению с 2021 годом.

Порт принял более 10 тыс. грузовых автомобилей и отгрузил по железной дороге 4 тыс. вагонов, чем значительно облегчил погрузку на дорожную инфраструктуру в порты "Измаил" и "Рени".

Попытки продать ГП "Белгород-Днестровский морской торговый порт"

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) выставлял на приватизационный онлайн-аукцион единый имущественный комплекс государственного предприятия "Белгород-Днестровский морской торговый порт" несколько раз, но все попытки окончились неудачно.

Так, первый аукцион, назначенный на 3 марта 2023 года, не состоялся из-за отсутствия заявок.

Следующие торги уже со вдвое пониженной ценой состоялись 13 марта. Вместо начальной – 187 млн гривен, просили 93,7 млн гривен.

ГП "Белгород-Днестровский МТП" удалось продать во время второй попытки. Самым высоким предложением была сумма в 220 млн 100 грн.

Победителем аукциона стало ООО "Укрдонинвест". Согласно данным "Опендатабота", 99,9% фирмы владеет бизнесмен Виталий Кропачев.

В апреле 2023 г. стало известно, что Кропачев отказался от покупки Белгород-Днестровского морского порта на этапе согласования условий договора купли-продажи с региональным отделением ФГИУ.

Летом 2023 года ФГИ назначил аукцион, однако покупатель так и не нашелся.

Какой порт уже приватизировали

Заметим, что приватизация морского порта состоялась впервые в истории Украины. состоялась в январе 2023 года – порт "Усть-Дунайск" продали на аукционе за 201 млн гривен.

Финальное предложение за порт "Усть-Дунайск" в 3,3 раза превысило стартовую цену, составившую 60 миллионов гривен.

Новым владельцем морского порта "Усть-Дунайск" официально стала компания "Эликсир Украина".