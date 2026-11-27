Правительство России продлило запрет на экспорт большинства видов авиационного топлива еще на четыре месяца — до 31 марта 2027 года. Решение было принято для обеспечения внутреннего рынка на фоне продолжающихся ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Bloomberg.

Ограничения, которые ввели еще в июне и планировали завершить в конце ноября 2026, теперь будут действовать до весны, за исключением поставок горючего по межправительственным соглашениям. В заявлении правительства отмечено, что власти продолжают принимать меры для поддержки бесперебойной поставки топлива для собственных нужд страны.

Как удары по НПЗ влияют на нефтепереработку и мировой рынок

Решение о продлении запрета свидетельствует об усилении давления на российскую топливную отрасль после того, как в конце октября Украина приступила к новой волне атак на нефтеперерабатывающие заводы России, чтобы сократить энергетические доходы Москвы.

По данным консалтинговой компании Rystad Energy, почти ежедневные удары в последнее время снизили объемы первичной переработки нефти в России до самого низкого уровня более чем за два десятилетия.

В то же время, аналитики отмечают, что Россия не является крупным игроком на мировом рынке авиационного топлива. По данным аналитической компании Vortexa, которую приводит Bloomberg, в 2025 году российский экспорт этого вида горючего составлял в среднем 30 тысяч баррелей в сутки, что соответствует менее 2% от общемировых поставок.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия продолжает запрет на экспорт дизельного топлива до конца года, однако делает исключения для выполнения новых обязательств перед США.