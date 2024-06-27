Український морський коридор довів свою ефективність: вже відправили 55 млн т вантажів

За 10 місяців роботи українського морського коридору з портів Одещини відправили 55 млн т вантажів, більшість з яких становить агропродукція.

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Про це повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.

"55 млн тонн вантажів — вантажообіг портів Великої Одеси за 10 місяців роботи українського коридору", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що за цей період було навантажено 1 954 судна. Переважну більшість вантажів становила продукція українських аграріїв – 37,4 млн т збіжжя було експортовано до 45 країн світу.

Як наголошують в Мінінфраструктури, постійне нарощування обсягів перевезень свідчить про ефективність функціонування морського коридору, і, не зважаючи на постійні обстріли портової інфраструктури, Україна залишається топ експортером агропродукції і гарантом продовольчої безпеки світу.

Наразі на підхід до портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" очікують 68 суден, які експортують майже 2 млн тонн вантажів.

Україна досягла довоєнних обсягів експорту з портів Великої Одеси

У липні 2023 року Росія вийшла з "зернової угоди", яка дозволяла Україні безпечно транспортувати сільгосппродукції через три порти в Одеській області.

Україна у відповідь створила тимчасовий "гуманітарний коридор" для вантажних суден, які рухаються до або з морських портів України.

Як повідомляв прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, у січні Україна змогла вийти на довоєнні обсяги експорту тимчасовим морським коридором і наблизитися до показників, які були до повномасштабного вторгнення по загальному обсягу експорту.

Український морський коридор з березня, після отримання необхідних дозволів з боку ВМС ЗСУ, став працювати цілодобово.

Україна відновила контейнерні перевезення

До одного з портів Великої Одеси, а саме порту Чорноморськ, 3 квітня морським коридором пройшов перший контейнеровоз за час повномасштабної війни.

Першим контейнеровозом, що пройшов українським морським коридором стало вантажне судно під прапором Панами. Його загальна довжина становить 105 метрів, а ширина - 17 метрів.