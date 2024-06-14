Мінагрополітики дало прогноз щодо агроекспорту на 2024/2025 маркетинговий рік

У наступному маркетинговому році, який почнеться з липня 2024 року, Україна може експортувати понад 60 млн тонн зернових та олійних культур і продуктів їх переробки. Ці цифри залишають Україну серед світових лідерів аграрного експорту.

Прокачайте маркетинг-стратегію свого бізнесу та знайдіть нові канали взаємодії з аудиторією на MRKTNG марафоні від MMR та Ekonomika+ 25 червня топменеджери Ощадбанку, Укрзалізниці, NOVA (Нової пошти), Kernel, Ковальська та ще 25+ великих компаній розкажуть, які стратегії та канали просування підійдуть саме вашому бізнесу. Забронювати участь

Про це повідомив виконуючий обов'язки міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький.

Він зазначив, що Україна залишається лідером аграрного експорту. Після двох років повномасштабної війни вдалося вирівняти ринковий баланс виробництва та експорту основних агрокультур. Це стало можливим завдяки стійкості аграрних виробників та розвитку логістики.

"Нинішній маркетинговий 2023/2024 рік Україна завершує з кінцевими залишками сільгосппродукції на середньостатистичному рівні , як було до 2022 року. У наступному маркетинговому році агроекспорт становитиме понад 60 млн тонн. І це свідчить про те, що Україна залишається гарантом світової продовольчої безпеки", – наголосив Висоцький.

За прогнозом Мінагрополітики, з нового врожаю виробництво зернових культур складе майже 56 млн тонн. З них пшениці – 21 млн тонн, ячменю – близько 5 млн тонн, кукурудзи – 28,5 млн тонн.

Загальний експорт зернових прогнозується на рівні 43 млн тонн. Зокрема, пшениці – 15 млн тонн, ячменю – 2,5 млн тонн, кукурудзи – близько 25 млн тонн.

Виробництво олійних культур за прогнозами досягне 22 млн тонн. Зокрема, ріпаку очікується 4 млн тонн, соняшнику – близько 13 млн тонн. Сої прогнозується на рівні 5 млн тонн – і це буде рекордний показник в історії України.

Експорт олійних та продуктів їх переробки очікується понад 17 млн тонн.

Додамо, що Німеччина заявила, що докладе максимальних зусиль, щоб у 2024 році Україна могла експортувати щонайменше 7,2 мільйона тонн сільськогосподарської продукції щомісяця.

Нагадаємо, Мінагрополітики прогнозує, що у 2024 році валове виробництво зернових та олійних культур складе близько 74 млн тонн. Це приблизно на 10% менше у порівнянні з урожаєм 2023 року, який становив 82 млн тонн.

Україна досягла довоєнних обсягів експорту з портів Великої Одеси

У липні 2023 року Росія вийшла з "зернової угоди", яка дозволяла Україні безпечно транспортувати сільгосппродукції через три порти в Одеській області.

Україна у відповідь створила тимчасовий "гуманітарний коридор" для вантажних суден, які рухаються до або з морських портів України.

Як повідомляв прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, у січні Україна змогла вийти на довоєнні обсяги експорту тимчасовим морським коридором і наблизитися до показників, які були до повномасштабного вторгнення по загальному обсягу експорту.

Український морський коридор з березня, після отримання необхідних дозволів з боку ВМС ЗСУ, став працювати цілодобово.