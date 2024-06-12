Україна вперше відправить соняшникову олію в рамках Grain from Ukraine

Україна вперше відправляє соняшникову олію в рамках гуманітарної продовольчої ініціативи президента України Grain from Ukraine. 2453,26 тонн олії призначено для 5-х держав Африки - Демократична Республіка Конго, Мозамбік, Джибуті, Мавританія, Палестина.

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Про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства України.

У повідомленні йдеться, що відправка гуманітарного вантажу здійснюється Міністерством аграрної політики та продовольства України спільно з Всесвітньою продовольчою програмою ООН (WFP).

За словами заступника міністра агрополітики Маркіяна Дмитрасевича, цього року Україна розширила номенклатуру гуманітарних вантажів.

"Ми виконуємо місію нашої країни, забезпечуємо продовольчу безпеку у світі. І розширюємо гуманітарні товари, як було оголошено Президентом України Володимиром Зеленським під час другого саміту Grain from Ukraine. Ми постачаємо не лише зерно, а і кукурудзу, горох, а тепер вже і соняшникову олію. Ця олія буде відправлена контейнерами з портів Великої Одеси", - зазначив Дмитрасевич.

Фото: Міністерство аграрної політики та продовольства України

За словами т.в.о. директора Всесвітньої продовольчої програми ООН в Україні Маріанни Ворд, в рамках Grain from Ukraine відправлено понад 200 тис. тонн аграрної продукції. На сьогодні до ініціативи приєдналося багато країн донорів - зокрема, Австрія, Бельгія, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Ісландія, Нідерланди, Норвегія, Португалія, Швеція та Люксембург.

Дмитрасевич зауважив, що найближчим часом Україна передасть на переробку Всесвітній продовольчій програмі зерно попередніх врожаїв для вироблення макаронних виробів і хліба. Ці товари будуть направлені мешканцям прифронтових територій.

Нагадаємо, у листопаді 2023 року Швеція, Швейцарія та Австрія оголосили про виділення на програму Grain From Ukraine через Всесвітню продовольчу програму сумарно понад 15,5 млн євро.

В кінці травня Україна та Всесвітня продовольча програма (ВПП) вперше за весь період роботи гуманітарної програми Grain from Ukraine ("Зерно з України") відправили партію колотого гороху обсягом 423 тонни до Мавританії.

Також повідомлялося, що Катар виділив 20 млн доларів для ініціативи Grain from Ukraine.

Продовольча гуманітарна програма Grain from Ukraine

Суть гуманітарної програми "Зерно з України", яка була запущена 15 листопада 2022 року, полягає у прямій закупівлі країнами-учасниками проєкту агропродукції в українських виробників.

Нею передбачається, що:

Україна спрямує частину зібраної пшениці, що йшла на експорт, на закупівлю для тих африканських країн, де вже зараз існують проблеми голоду;

міжнародні партнери зможуть одночасно підтримати українську економіку у складній ситуації та допомогти бідним країнам Африки.

Загалом в рамках ініціативи Grain from Ukraine було відправлено 10 суден із понад 200 тис. тонн аграрної продукції до Сомалі, Ефіопії, Кенії, Ємену, Нігерії, Судану, Палестини.

Ініціатива Grain from Ukraine ("Зерно з України") була започаткована президентом України Володимиром Зеленським у партнерстві зі Всесвітньою продовольчою програмою ООН (WFP) з метою зменшення шкоди, яку спричинила для світової продовольчої системи російська агресія та спроба блокади українських портів.