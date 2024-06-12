Німеччина планує щомісячно забезпечити експорт понад 7 млн тонн української агропродукції

Парламентський статс-секретар Міністерства продовольства і сільського господарства Німеччини Офелія Нік під час Конференції з відновлення України в Берліні заявила, що Німеччина докладе максимальних зусиль, щоб у 2024 році Україна могла експортувати щонайменше 7,2 мільйона тонн сільськогосподарської продукції щомісяця.

Прокачайте маркетинг-стратегію свого бізнесу та знайдіть нові канали взаємодії з аудиторією на MRKTNG марафоні від MMR та Ekonomika+ 25 червня топменеджери Ощадбанку, Укрзалізниці, NOVA (Нової пошти), Kernel, Ковальська та ще 25+ великих компаній розкажуть, які стратегії та канали просування підійдуть саме вашому бізнесу. Забронювати участь

Про це пише "Інтерфакс-Україна".

За її словами, такого рівня експорту вже вдалося досягти завдяки європейським партнерам з початку повномасштабної війни. Німеччина продовжить підтримку ініціативи експорту зерна з України та забезпечення коридорів солідарності.

"Ми хочемо, щоб експорт зберігався на рівні не менше ніж 7,2 млн тонн щомісяця цього року. Це обсяг, досягнутий Україною зараз, під час війни, а згодом повернувся до довоєнного рівня. Німецький уряд продовжить робити все можливе, щоб підтримувати Україну у виробництві та експорті сільгосппродукції", - наголосила Нік.

Статс-секретар зазначила, що відновлення українського агросектору надасть нові можливості для його модернізації, органічної трансформації та необхідних реформ. Це також сприятиме вступу України до Європейського Союзу.

"Україна належить до європейської родини, є частиною об'єднаної вільної Європи. Це правда, що інтеграція України в ЄС зіткнеться з різними викликами як для ЄС, так і для України. Ми повинні також взяти до уваги той факт, що це вплине не лише на єдиний ринок ЄС, але також на світові ринки. Ми маємо переконатися, що аграрна політика ЄС і підтримка для України стануть діючою моделлю в розширеному ЄС", - зазначила вона.

Нік констатувала, що приєднання України надзвичайно зміцнить аграрний сектор ЄС, закріпить позицію Співдружності як ключового гравця на світових ринках та значно підвищить продовольчу безпеку в Європі та світі.

Україна досягла довоєнних обсягів експорту з портів Великої Одеси

У липні 2023 року Росія вийшла з "зернової угоди", яка дозволяла Україні безпечно транспортувати сільгосппродукції через три порти в Одеській області.

Україна у відповідь створила тимчасовий "гуманітарний коридор" для вантажних суден, які рухаються до або з морських портів України.

Як повідомляв прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, у січні Україна змогла вийти на довоєнні обсяги експорту тимчасовим морським коридором і наблизитися до показників, які були до повномасштабного вторгнення по загальному обсягу експорту.

Український морський коридор з березня, після отримання необхідних дозволів з боку ВМС ЗСУ, став працювати цілодобово.

Джерело фото: ua.depositphotos.com