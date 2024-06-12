Германия планирует ежемесячно обеспечить экспорт более 7 млн. тонн украинской агропродукции

Парламентский статс-секретарь Министерства продовольствия и сельского хозяйства Германии Офелия Ник во время Конференции по восстановлению Украины в Берлине заявила, что Германия приложит максимальные усилия, чтобы в 2024 году Украина могла экспортировать по меньшей мере 7,2 миллиона тонн сельскохозяйственной продукции ежемесячно.

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Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

По ее словам, такого уровня экспорта уже удалось добиться благодаря европейским партнерам с начала полномасштабной войны. Германия продолжит поддержку инициативы экспорта зерна из Украины и обеспечения коридоров солидарности.

"Мы хотим, чтобы экспорт сохранялся на уровне не менее 7,2 млн тонн ежемесячно в этом году. Это объем, достигнутый Украиной сейчас, во время войны, а впоследствии вернулся к довоенному уровню. Немецкое правительство продолжит делать все возможное, чтобы поддерживать Украину в производстве и экспорте сельхозпродукции", - подчеркнула Ник.

Статс-секретарь отметила, что возобновление украинского агросектора предоставит новые возможности для его модернизации, органической трансформации и необходимых реформ. Это также будет способствовать вступлению Украины в Европейский Союз.

"Украина принадлежит к европейской семье, является частью объединенной свободной Европы. Это правда, что интеграция Украины в ЕС столкнется с разными вызовами как для ЕС, так и для Украины. Мы должны также принять во внимание тот факт, что это повлияет не только на единый рынок ЕС, но также на мировых рынках. Мы должны убедиться, что аграрная политика ЕС и поддержка для Украины станут действующей моделью в расширенном ЕС", - отметила она.

Ник констатировала, что присоединение Украины очень укрепит аграрный сектор ЕС, закрепит позицию Содружества как ключевого игрока на мировых рынках и значительно повысит продовольственную безопасность в Европе и мире.

Украина достигла довоенных объемов экспорта из портов Большой Одессы

В июле 2023 года Россия вышла из "зернового соглашения ", которое позволяло Украине безопасно транспортировать сельхозпродукцию через три порта в Одесской области.

Украина в ответ создала временный "гуманитарный коридор" для грузовых судов, которые движутся к морским портам Украины.

Как сообщал премьер-министр Украины Денис Шмигаль, в январе Украина смогла выйти на довоенные объемы экспорта временным морским коридором и приблизиться к показателям, являвшимся до полномасштабного вторжения по общему объему экспорта.

Украинский морской коридор с марта, после получения необходимых разрешений со стороны ВМС ВСУ, стал работать круглосуточно .

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