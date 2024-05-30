Україна відправила понад 400 т гороху до Мавританії в рамках програми "Grain from Ukraine"

Україна та Всесвітня продовольча програма (ВПП) вперше за весь період роботи гуманітарної програми "Grain from Ukraine" ("Зерно з України") відправили партію колотого гороху обсягом 423 тонни до Мавританії.

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Про це повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ України.

Ці поставки сприятимуть діяльності ВПП в регіоні, зокрема програмам шкільного харчування та підтримки населення в неврожайний сезон.

Частина українського гороху буде використовуватися в шкільних їдальнях по всій Мавританії, а також у таборах для переселенців. Інша частина забезпечить роботу громадських центрів охорони здоров'я у поєднанні з іншими продуктами.

Як повідомляється, ще більше суден з українським продовольством для гуманітарних потреб буде відправлено до Мавританії та інших країн, що потребують допомоги, вже найближчими місяцями.

Ініціатива "Grain from Ukraine" була запущена навесні 2022 року для підтримки глобальної продовольчої безпеки та допомоги найбільш вразливим країнам і регіонам шляхом поставок збіжжя, олії та інших товарів харчової групи з України.

Додамо, що програма Grain from Ukraine, яка зараз забезпечує українським зерном потребуючі країни світу, може розширитися на інші продукти харчування.

Як розповіла фахівець з продовольчих систем і стійкості World Food Programme (WFP) в Україні Мікела Каруччі, співпраця з українськими агропереробниками значно зростає: протягом повномасштабної війни обсяг гуманітарної продукції від українських виробників склав понад півмільярда доларів у вартісному еквіваленті.

Зазначено, що організація має намір посилити партнерство з приватним і державним секторами, спрямоване на розвиток постачання продукції переробки та підвищення ефективності ланцюгів створення доданої вартості.

Продовольча гуманітарна програма Grain from Ukraine

Суть гуманітарної програми "Зерно з України", яка була запущена 15 листопада 2022 року, полягає у прямій закупівлі країнами-учасниками проєкту агропродукції в українських виробників.

Нею передбачається, що:

Україна спрямує частину зібраної пшениці, що йшла на експорт, на закупівлю для тих африканських країн, де вже зараз існують проблеми голоду;

міжнародні партнери зможуть одночасно підтримати українську економіку у складній ситуації та допомогти бідним країнам Африки.

Джерело фото: ua.depositphotos.com