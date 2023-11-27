Швейцарія, Швеція і Австрія виділять кошти на ініціативу "Grain from Ukraine"

Швеція, Швейцарія та Австрія через Всесвітню продовольчу програму нададуть Україні сумарно понад 15,5 млн євро в рамках ініціативи "Зерно з України" (Grain From Ukraine).

Адаптуйте бізнес-стратегію до сучасних викликів разом з управлінцями «Біосфера», Ajax, Bolt, Prom.ua, Uklon та ще понад 60 топових компаній 13 грудня на GET Business Festival отримайте перевірені стратегії залучення інвестицій для бізнесу, просування продукту онлайн та цифровізації бізнесу. Забронювати участь

Про це повідомляє прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон, посольство Швейцарії в Україні та МЗС Австрії.

Швеція надасть 100 млн шведських крон (понад 8,7 млн євро) на реалізацію ініціативи. "Зерно з України" через Всесвітню продовольчу програму.

Pleased to announce that Sweden will provide another 100 million SEK to the #GrainfromUkraine initiative via @WFP. Ukraine continues to contribute to global food security, despite Russia’s continuing war of aggression. — SwedishPM (@SwedishPM) November 26, 2023

Під час саміту з продовольчої безпеки в Києві президент Швейцарії Ален Берсе оголосив, що Швейцарія зробить свій внесок у допомогу постраждалим та перерахує до Всесвітньої продовольчої програми 3 мільйони франків (понад 3 млн євро).

У посольстві Швейцарії відмітили, що внаслідок війни близько 11 млн людей в Україні залежать від продовольчої допомоги.

During food security summit in Kyiv, President of 🇨🇭 Alain Berset announced that Switzerland would contribute towards helping those affected by transferring 3 million francs to the @WFP

As a result of RF war of aggression, around 11 million people in 🇺🇦 are dependent on food aid pic.twitter.com/tcb35JEl6j — Swiss Embassy Kyiv (@SwissUA) November 26, 2023

Що стосується Австрії, то країна виділить ще 3,8 млн євро на дану ініціативу. Як зазначили у МЗС Австрії, продовольство ніколи не повинно бути зброєю, тому країна зобов’язується зробити свій внесок у глобальну продовольчу безпеку.

Today, we commemorate #Holodomor, the man-made famine that killed millions of Ukrainians 90 years ago. Austria reiterates that food must never be weaponized & pledges further 3.8m € for the #GrainFromUkraine-initiative to contribute to global food security. — MFA Austria (@MFA_Austria) November 25, 2023

Нагадаємо, в рамках міжнародного саміту ініціативи Grain from Ukraine, Україна отримає катери для супроводження суден "зерновим коридором" та більше ППО для Одещини.

Додамо, Україна запустила продовольчу гуманітарну програму "Grain from Ukraine" 15 листопада 2022. Її суть полягає у прямій закупівлі країнами-учасниками проєкту агропродукції в українських виробників.

За словами Андрія Єрмака, українську продукцію неможливо буде замінити через постачання з інших країн навіть у перспективі 4-5 років. Для запобігання голоду в багатьох країнах Африки та Азії Україна запускає гуманітарну продовольчу програму "Grain from Ukraine".