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Економіка
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Швейцарія, Швеція і Австрія виділять кошти на ініціативу "Grain from Ukraine"

Швейцарія, Швеція і Австрія виділять кошти на ініціативу "Grain from Ukraine"
Саміт Grain from Ukraine у Києві. Фото: Офіс президента України

Швеція, Швейцарія та Австрія через Всесвітню продовольчу програму нададуть Україні сумарно понад 15,5 млн євро в рамках ініціативи "Зерно з України" (Grain From Ukraine).

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Про це повідомляє прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон, посольство Швейцарії в Україні та МЗС Австрії.

Швеція надасть 100 млн шведських крон (понад 8,7 млн євро) на реалізацію ініціативи.  "Зерно з України" через Всесвітню продовольчу програму.

Під час саміту з продовольчої безпеки в Києві президент Швейцарії Ален Берсе оголосив, що Швейцарія зробить свій внесок у допомогу постраждалим та перерахує до Всесвітньої продовольчої програми 3 мільйони франків (понад 3 млн євро).

У посольстві Швейцарії відмітили, що внаслідок війни близько 11 млн людей в Україні залежать від продовольчої допомоги.

Що стосується Австрії, то країна виділить ще 3,8 млн євро на дану ініціативу. Як зазначили у МЗС Австрії, продовольство ніколи не повинно бути зброєю, тому країна зобов’язується зробити свій внесок у глобальну продовольчу безпеку.

Нагадаємо, в рамках міжнародного саміту ініціативи Grain from Ukraine, Україна отримає катери для супроводження суден "зерновим коридором" та більше ППО для Одещини.

Додамо, Україна запустила продовольчу гуманітарну програму "Grain from Ukraine" 15 листопада 2022. Її суть полягає у прямій закупівлі країнами-учасниками проєкту агропродукції в українських виробників.

За словами Андрія Єрмака, українську продукцію неможливо буде замінити через постачання з інших країн навіть у перспективі 4-5 років. Для запобігання голоду в багатьох країнах Африки та Азії Україна запускає гуманітарну продовольчу програму "Grain from Ukraine". 

Автор:
Тетяна Гойденко