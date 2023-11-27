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Швейцария, Швеция и Австрия выделят средства на инициативу "Grain from Ukraine"
Швеция, Швейцария и Австрия через Всемирную продовольственную программу предоставит Украине суммарно более 15,5 млн. евро в рамках инициативы "Зерно из Украины" (Grain From Ukraine).
Об этом сообщает премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, посольство Швейцарии в Украине и МИД Австрии.
Швеция предоставит 100 млн шведских крон (свыше 8,7 млн евро) на реализацию инициативы. "Зерно из Украины" через Всемирную продовольственную программу.
Во время саммита по продовольственной безопасности в Киеве президент Швейцарии Ален Берсе объявил, что Швейцария внесет свой вклад в помощь пострадавшим и перечислит во Всемирную продовольственную программу 3 миллиона франков (более 3 млн евро).Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
В посольстве Швейцарии отметили, что в результате войны около 11 млн человек в Украине зависят от продовольственной помощи.
Что касается Австрии, то страна выделит еще 3,8 млн. евро на данную инициативу. Как отметили в МИД Австрии, продовольствие никогда не должно быть оружием, поэтому страна обязуется внести свой вклад в глобальную продовольственную безопасность.
Напомним, в рамках международного саммита инициативы Grain from Ukraine Украина получит катера для сопровождения судов "зерновым коридором" и более ПВО для Одесщины.
Добавим, Украина запустила продовольственную гуманитарную программу "Grain from Ukraine" 15 ноября 2022 года. Ее суть заключается в прямой закупке странами-участниками проекта агропродукции у украинских производителей.
По словам Андрея Ермака, украинскую продукцию невозможно будет заменить из-за поставок из других стран даже в перспективе 4-5 лет. Во избежание голода во многих странах Африки и Азии Украина запускает гуманитарную продовольственную программу "Grain from Ukraine".