Швейцария, Швеция и Австрия выделят средства на инициативу "Grain from Ukraine"

Швеция, Швейцария и Австрия через Всемирную продовольственную программу предоставит Украине суммарно более 15,5 млн. евро в рамках инициативы "Зерно из Украины" (Grain From Ukraine).

Адаптуйте бізнес-стратегію до сучасних викликів разом з управлінцями «Біосфера», Ajax, Bolt, Prom.ua, Uklon та ще понад 60 топових компаній 13 грудня на GET Business Festival отримайте перевірені стратегії залучення інвестицій для бізнесу, просування продукту онлайн та цифровізації бізнесу. Забронювати участь

Об этом сообщает премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, посольство Швейцарии в Украине и МИД Австрии.

Швеция предоставит 100 млн шведских крон (свыше 8,7 млн евро) на реализацию инициативы. "Зерно из Украины" через Всемирную продовольственную программу.

Pleased to announce that Sweden will provide another 100 million SEK to the #GrainfromUkraine initiative via @WFP. Ukraine continues to contribute to global food security, despite Russia’s continuing war of aggression. — SwedishPM (@SwedishPM) November 26, 2023

Во время саммита по продовольственной безопасности в Киеве президент Швейцарии Ален Берсе объявил, что Швейцария внесет свой вклад в помощь пострадавшим и перечислит во Всемирную продовольственную программу 3 миллиона франков (более 3 млн евро).

В посольстве Швейцарии отметили, что в результате войны около 11 млн человек в Украине зависят от продовольственной помощи.

During food security summit in Kyiv, President of 🇨🇭 Alain Berset announced that Switzerland would contribute towards helping those affected by transferring 3 million francs to the @WFP

As a result of RF war of aggression, around 11 million people in 🇺🇦 are dependent on food aid pic.twitter.com/tcb35JEl6j — Swiss Embassy Kyiv (@SwissUA) November 26, 2023

Что касается Австрии, то страна выделит еще 3,8 млн. евро на данную инициативу. Как отметили в МИД Австрии, продовольствие никогда не должно быть оружием, поэтому страна обязуется внести свой вклад в глобальную продовольственную безопасность.

Today, we commemorate #Holodomor, the man-made famine that killed millions of Ukrainians 90 years ago. Austria reiterates that food must never be weaponized & pledges further 3.8m € for the #GrainFromUkraine-initiative to contribute to global food security. — MFA Austria (@MFA_Austria) November 25, 2023

Напомним, в рамках международного саммита инициативы Grain from Ukraine Украина получит катера для сопровождения судов "зерновым коридором" и более ПВО для Одесщины.

Добавим, Украина запустила продовольственную гуманитарную программу "Grain from Ukraine" 15 ноября 2022 года. Ее суть заключается в прямой закупке странами-участниками проекта агропродукции у украинских производителей.

По словам Андрея Ермака, украинскую продукцию невозможно будет заменить из-за поставок из других стран даже в перспективе 4-5 лет. Во избежание голода во многих странах Африки и Азии Украина запускает гуманитарную продовольственную программу "Grain from Ukraine".