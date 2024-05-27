Україна залишається ключовим експортером зерна попри агресію Росії

Попри широкомасштабну війну, Україна продовжує бути одним з провідних світових експортерів зерна та харчових продуктів. Це має вирішальне значення для глобальної продовольчої безпеки, і світова спільнота повинна підтримувати зусилля України в експорті сільськогосподарської продукції та розвитку її економіки.

Про це заявив спеціальний посланник по Україні Міністерства закордонних справ Бельгії Ян де Пав під час панелі "Забезпечення глобальної продовольчої безпеки" в Анкарі, пише "Укрінформ".

"Україна входить до числа провідних світових експортерів зерна та харчових продуктів, сільськогосподарської продукції. Таким чином вона є одним із гарантів глобальної продовольчої безпеки через свій експорт і його характер. І коли цьому перешкоджають, коли це фактично унеможливлюють у багатьох відношеннях, як це було на початку повномасштабного вторгнення і є досі, то потрібно підтримувати Україну в збереженні цих зусиль", - сказав Ян де Пав.

Він підкреслив, що Бельгія підтримує зусилля з забезпечення світової продовольчої безпеки через три основні причини: глобальний вплив на життя мільйонів людей, підтримка України у боротьбі проти російської агресії та протидія спробам Росії спотворювати інформацію та блокувати постачання продовольства з України.

"Важливо, наскільки це можливо, зберегти українську економіку якомога більш життєздатною, переконатися, що українська держава може функціонувати... Збереження можливостей української економіки, виробництва, експорту, торгівлі, я вважаю дуже важливими у ключі на підтримку самої України", - сказав спеціальний посланник по Україні МЗС Бельгії.

Ян де Пав також зазначив, що негативна реакція прикордонних країн на імпорт українського зерна та сільськогосподарської продукції є однією з причин дестабілізації ситуації. За його словами, необхідно ретельно працювати над цим викликом, щоб забезпечити подальший потік сільськогосподарських товарів до Європи і через Європу.

Регіональна директорка Всесвітньої продовольчої програми ООН Корін Флейшер нагадала, що Україна є важливим постачальником продовольства для світу, забезпечуючи харчування для 400 мільйонів людей.

"Сама Всесвітня продовольча програма через Чорноморську зернову ініціативу забезпечила 725 тисяч метричних тонн продовольства до Африканського Рогу, до Афганістану, до Ємену та інших країн. І ми продовжуємо експортувати продукти з України в Газу, в різні країни", - зауважила Корін Флейшер.

За її словами, донори програми надали 200 мільйонів доларів для підтримки постачань з України до найбільш потребуючих країн.

У новому сезоні очікується рекордне зростання цін на пшеницю

У новому сезоні світовий ринок пшениці може зіткнутися з рекордним підвищенням цін через очікуване істотне скорочення виробництва та зменшення запасів продовольчого зерна.

За прогнозами експертів, пропозиція пшениці значно зменшиться у новому сезоні як в Україні, так і в світі загалом. Запаси в Україні наразі не перевищують 5 млн тонн, тоді як торік на цей період вони становили близько 8 млн тонн.

При цьому виробництво пшениці в Україні, за попередніми оцінками, не перевищить 19-20 млн тонн проти 23 млн тонн, зібраних минулого року.

Україна планує експортувати всі залишки зерна до кінця травня

Президент Української зернової асоціації (УЗА) Микола Горбачов на конференції Black Sea Grain у Києві розповів, що до кінця травня Україна планує експортувати майже всі залишки зерна врожаю 2023 року.

Він прогнозує, що це спричинить зростання цін на зерно на внутрішньому та світовому ринках.

Горбачов зазначив, що в сезоні-2024 можливі складнощі через протидію Франції та Польщі доступу українського зерна на європейський ринок, включаючи можливе введення законодавчих і санітарних обмежень.

Водночас він вважає, що це спонукатиме український аграрний бізнес шукати нові ринки збуту.

В УЗА також дали прогноз щодо урожаю 2024 року. Там очікують, що урожай зернових та олійних культур в Україні зменшиться до 76,1 млн тонн – це буде зумовлено скороченням посівних площ під зерновими культурами через несприятливу цінову кон’юнктуру на світовому ринку та порівняно дорогу логістику експорту.

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