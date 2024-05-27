Украина остается ключевым экспортером зерна, несмотря на агрессию России

Несмотря на широкомасштабную войну Украина продолжает быть одним из ведущих мировых экспортеров зерна и пищевых продуктов. Это имеет решающее значение для глобальной продовольственной безопасности, и мировое сообщество должно поддерживать усилия Украины по экспорту сельскохозяйственной продукции и развитию ее экономики.

Об этом заявил специальный посланник по Украине Министерства иностранных дел Бельгии Ян де Пав во время панели "Обеспечение глобальной продовольственной безопасности" в Анкаре, пишет "Укринформ".

"Украина входит в число ведущих мировых экспортеров зерна и пищевых продуктов, сельскохозяйственной продукции. Таким образом она является одним из гарантов глобальной продовольственной безопасности из-за своего экспорта и его характера. И когда этому препятствуют, когда это фактически делают невозможными во многих отношениях, как это было на начала полномасштабного вторжения и есть до сих пор, поэтому нужно поддерживать Украину в сохранении этих усилий", - сказал Ян де Пав.

Он подчеркнул, что Бельгия поддерживает усилия по обеспечению мировой продовольственной безопасности по трем основным причинам: глобальное влияние на жизнь миллионов людей, поддержка Украины в борьбе против российской агрессии и противодействие попыткам России искажать информацию и блокировать поставки продовольствия из Украины.

"Важно, насколько это возможно, сохранить украинскую экономику как можно более жизнеспособной, убедиться, что украинское государство может функционировать... Сохранение возможностей украинской экономики, производства, экспорта, торговли, я считаю очень важным в ключе для поддержки самой Украины", - сказал специальный посланник по Украине МИД Бельгии.

Ян де Пав также отметил, что негативная реакция приграничных стран на импорт украинского зерна и сельскохозяйственной продукции является одной из причин дестабилизации ситуации. По его словам, необходимо усердно работать над этим вызовом, чтобы обеспечить дальнейший поток сельскохозяйственных товаров в Европу и через Европу.

Региональный директор Всемирной продовольственной программы ООН Корин Флейшер напомнила, что Украина является важным поставщиком продовольствия для мира, обеспечивая питание для 400 миллионов человек.

"Самая Всемирная продовольственная программа через Черноморскую зерновую инициативу обеспечила 725 тысяч метрических тонн продовольствия в Африканский Рог, в Афганистан, в Йемен и другие страны. И мы продолжаем экспортировать продукты из Украины в Газу, в разные страны", - отметила Корин Флейшер.

По ее словам, доноры программы предоставили 200 миллионов долларов для поддержки поставок из Украины в наиболее нуждающиеся страны.

В новом сезоне ожидается рекордный рост цен на пшеницу

В новом сезоне мировой рынок пшеницы может столкнуться с рекордным повышением цен из-за ожидаемого существенного сокращения производства и уменьшения запасов продовольственного зерна.

По прогнозам экспертов, предложение пшеницы значительно снизится в новом сезоне как в Украине, так и в мире в целом. Запасы в Украине не превышают 5 млн тонн, тогда как в прошлом году на этот период они составляли около 8 млн тонн.

При этом производство пшеницы в Украине, по предварительным оценкам, не превысит 19-20 млн. тонн против 23 млн. тонн, собранных в прошлом году.

Украина планирует экспортировать все остатки зерна до конца мая

Президент Украинской зерновой ассоциации (УЗА) Николай Горбачев на конференции Black Sea Grain в Киеве рассказал, что до конца мая Украина планирует экспортировать почти все остатки зерна урожая 2023 года.

Он прогнозирует, что это приведет к росту цен на зерно на внутреннем и мировом рынках.

Горбачев отметил, что в сезоне-2024 возможны сложности из-за противодействия Франции и Польши доступа украинского зерна на европейский рынок, включая возможное введение законодательных и санитарных ограничений.

В то же время, он считает, что это будет побуждать украинский аграрный бизнес искать новые рынки сбыта.

В УЗА также дали прогноз по урожаю 2024 года. Там ожидают, что урожай зерновых и масличных культур в Украине уменьшится до 76,1 млн. тонн – это будет обусловлено сокращением посевных площадей под зерновыми культурами из-за неблагоприятной ценовой конъюнктуры на мировом рынке и сравнительно дорогой логистики экспорта.

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