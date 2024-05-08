Из-за сокращения производства в новом сезоне ожидается рекордный рост цен на пшеницу

В новом сезоне мировой рынок пшеницы может столкнуться с рекордным повышением цен из-за ожидаемого существенного сокращения производства и уменьшения запасов продовольственного зерна.

Об этом сообщили специалисты Всеукраинского аграрного совета.

Согласно анализу экспертов предложение пшеницы значительно уменьшится в новом сезоне как в Украине, так и в мире в целом. Запасы в Украине не превышают 5 млн тонн, тогда как в прошлом году на этот период они составляли около 8 млн тонн. При этом производство пшеницы в Украине, по предварительным оценкам, не превысит 19-20 млн. тонн против 23 млн. тонн, собранных в прошлом году.

"Поскольку снижаются запасы и производство, имеем минус 2-3 млн т экспортного потенциала в Украине – это объективные факторы для того, что пшеница будет дороже в новом сезоне", – считают у аналитики.

Сходные тенденции наблюдаются и в других странах-производителях пшеницы. В частности, в ЕС ожидается уменьшение объемов производства на 10 млн тонн, в США – также прогнозируют сокращение из-за низкой доходности выращивания пшеницы для фермеров. Даже в России отказываются от прогнозов рекордного урожая в пользу ожиданий понижения производства.

Погодные риски могут стать решающим фактором, который поддержит тренд к росту цен на продовольственную пшеницу. В то же время удешевление логистики уже сегодня способствует активизации торговли украинским зерном.

В последнее время цена фрахта еженедельно теряет $2-4 за тонну. Это положительно отражается на ценах на пшеницу на рынке СРТ. За счет этого мы видим увеличение торговли зерном. Май-июнь часто отличаются понижающими тенденциями на физическом рынке, особенно на базисе СРТ. Но на новый сезон, как уже говорилось, продовольственная пшеница может достичь рекордных ценовых отметок, которые пройдут не раньше сентября”, - добавили в ВАС.

Аналитики добавляют, что к концу текущей недели условные цены на пшеницу на базисе СРТ уже могут составить $190-195 на малой воде, $180-185 – в глубоководных портах. В Констанце цена за тонну может варьироваться в пределах 205-210 долларов.

Украина планирует экспортировать все остатки зерна до конца мая

Президент Украинской зерновой ассоциации (УЗА) Николай Горбачев на конференции Black Sea Grain рассказал, что до конца мая Украина планирует экспортировать почти все остатки зерна урожая 2023 года.

Он прогнозирует, что это приведет к росту цен на зерно на внутреннем и мировом рынках.

Горбачев отметил, что в сезоне-2024 возможны сложности из-за противодействия Франции и Польши доступа украинского зерна на европейский рынок, включая возможное введение законодательных и санитарных ограничений.

В то же время, он считает, что это будет побуждать украинский аграрный бизнес искать новые рынки сбыта.

В УЗА также дали прогноз по урожаю 2024 года. Там ожидают, что урожай зерновых и масличных культур в Украине уменьшится до 76,1 млн. тонн – это будет обусловлено сокращением посевных площадей под зерновыми культурами из-за неблагоприятной ценовой конъюнктуры на мировом рынке и сравнительно дорогой логистики экспорта.

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