Отечественным предприятиям не хватает продовольственной пшеницы для выпечки хлеба

В Украине на внутреннем рынке в последнее время наблюдается дефицит продовольственного зерна, из-за чего предприятия ограничены в производстве хлеба.

Об этом заявил глава наблюдательного совета ПАО "Черкасский хлебокомбинат" Андрей Табалов, пишет AgroPortal.ua.

По его словам, цены на продовольственную пшеницу на внутреннем рынке гораздо выше, чем в прошлом году.

"Есть критическая нехватка продовольственного зерна. Мы пережили несколько месяцев, но еще несколько месяцев нужно продержаться до нового урожая. Продовольственного зерна не хватает, и оно гораздо выше в цене, чем в прошлом году", - отметил Табалов.

Он добавил, что в скором времени аграрии начнут собирать новый урожай пшеницы, и тогда, возможно, одной проблемой у отечественных предприятий по производству хлеба будет меньше.

Как сообщил Табалов, в текущем году в производственные мощности ПАО "Черкасский хлебокомбинат" запланировано инвестировать более $4 млн.

"На Черкасщине работает три мощных предприятия нашей компании - молокозавод, комбинат хлебопродуктов и "Черкасский хлебокомбинат", который является одним из лучших в Украине. Благодаря именно мощной поддержке власти на местном уровне мы комфортно работаем в этом регионе и имеем для производства достаточно качественного сырья", – отметил Табалов.

В новом сезоне ожидается рекордный рост цен на пшеницу

В новом сезоне мировой рынок пшеницы может столкнуться с рекордным повышением цен из-за ожидаемого существенного сокращения производства и уменьшения запасов продовольственного зерна.

По прогнозам экспертов предложение пшеницы значительно уменьшится в новом сезоне как в Украине, так и в мире в целом. Запасы в Украине не превышают 5 млн тонн, тогда как в прошлом году на этот период они составляли около 8 млн тонн.

При этом производство пшеницы в Украине, по предварительным оценкам, не превысит 19-20 млн. тонн против 23 млн. тонн, собранных в прошлом году.

В 2024 году урожай будет меньше

По предварительным оценкам Минагрополитики, в 2024 году валовое производство зерновых и масличных культур составит около 74 млн тонн. Это примерно на 10% меньше по сравнению с урожаем 2023 года, который составил 82 млн. тонн.

Украинская зерновая ассоциация (УЗА) ожидает, что в 2024 году урожай зерновых и масличных культур в Украине уменьшится до 76,1 млн. тонн. Это обусловлено сокращением посевных площадей под зерновыми культурами из-за неблагоприятной ценовой конъюнктуры на мировом рынке и сравнительно дорогой логистики экспорта.

Прогнозируется, что в этом году аграрии смогут собрать зерновых в следующих объемах: пшеницы – 19,2 млн тонн (в прошлом году было собрано 22,2 млн тонн), ячменя – 4,9 млн тонн (в 2023 г. – 5,7 млн тонн) и кукурузы – 26,7 млн тонн (было 30,5 млн тонн).

Среди масличных прогнозируется увеличение объемов сои. Этой культуре предполагается производство 5,2 млн. тонн. В 2023 году было собрано 4,7 млн. тонн. Производство подсолнечника прогнозируется на уровне 12,4 млн. тонн, в прошлом году его было собрано 12,9 млн. тонн. Рапса прогнозируется сбор 4,1 млн. тонн, в прошлом году было собрано 4,7 млн. тонн.

Согласно прогнозу основных сельскохозяйственных культур на 2024/25 маркетинговый год от Департамента сельского хозяйства США (USDA), в Украине ожидается сокращение производства и экспорта пшеницы и кукурузы по сравнению с предыдущим годом.

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