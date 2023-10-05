РФ может атаковать гражданские суда в Черном море

Россия может использовать морские мины для поражения гражданских судов в Черном море, в частности, устанавливая их на подходе к украинским портам.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что Министерство иностранных дел Великобритании заявило, что РФ пытается поставить под угрозу проходящие через "гуманитарный коридор" гражданские суда, чтобы помешать экспорту украинской агропродукции. Таким образом, РФ стремится давить на экономику Украины.

"Россия хочет избежать открытого затопления гражданских судов и обвинит Украину в любых атаках в Черном море", – говорится в заявлении МИД Британии.

Ведомство опубликовало разведывательные данные, чтобы разоблачить тактику России и предотвратить любой такой инцидент.

Великобритания заявила, что работает с Украиной и другими партнерами, чтобы ввести договоренности по повышению безопасности судоходства и использует свои разведывательные возможности для мониторинга российской деятельности в Черном море.

Судоходство в Черном море: минная опасность и угроза обстрелов со стороны РФ

В июле Россия вышла из "зернового соглашения ", которое позволяло Украине безопасно транспортировать сельхозпродукцию через три порта в Одесской области.

Украина в ответ создала временный "гуманитарный коридор" для грузовых судов, двигающихся к морским портам Украины. При этом военные сообщают, что в течение маршрутов сохраняется минная опасность и угроза обстрелов со стороны Российской Федерации.

16 августа 2023 года первое судно воспользовалось временным коридором для торговых судов в и из портов Одессы. Первым был контейнеровоз Joseph Schulte под флагом Гонконга. Вторым судном, вышедшим из порта Одессы после выхода России из "зернового соглашения", стал Primus .

Также из портов Одессы и "Южный" вышли суда Primus, Anna Tereza и Ocean Courtesy с продукцией украинских металлургов, которые были заблокированы в украинских портах с 24 февраля 2022 года.

16 сентября первые два гражданских судна воспользовались маршрутом на вход в порт "Черноморск", чтобы загрузиться пшеницей для стран Африки и Азии. Позже они покинули порт с почти 20 тысяч тонн продовольствия.

За последние несколько недель десять кораблей добрались до основных украинских портов Черного моря без инцидентов, игнорируя угрозы России атаковать суда в этом районе. Это свидетельствует о том, что смелая ставка Украины на создание собственного торгового маршрута после остановки "зернового коридора", согласованного с Россией, оправдалась.