Япония и Камбоджа помогут Украине с разминированием

Министерство иностранных дел Японии Йоко Камикава анонсировала совместный с Камбоджей проект по обмену знаниями и технологиями по разминированию со странами мира, в частности, с Украиной.

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Об этом пишет Associated Press.

Отмечается, что Камикава сделала такое заявление во время визита в Камбоджийский центр противоминной деятельности, созданный в 1990-х годах в конце десятилетий гражданской войны в этой стране Юго-Восточной Азии.

Она подчеркнула, что Камбоджа является лидером в противоминной деятельности по всему миру.

"Камбоджа является важным партнером Японии в ее глобальных усилиях по разминированию. Также я уверена, что Камбоджа внесет большой вклад в повышение осведомленности о бесчеловечности противопехотных мин как пострадавшая от них страна", - сказала Камикава.

Япония передаст Украине машины для разминирования

Также глава японского МИД добавила, что в рамках Японско-камбоджийской инициативы по противоминной деятельности Япония предоставит полномасштабную помощь в гуманитарном разминировании в Украине.

В частности, уже на следующей неделе Украина получит машину для разминирования, а в августе в Камбодже состоится обучение украинских специалистов, как работать с этой машиной.

Камбоджийские саперы являются одними из самых опытных в мире, и несколько тысяч из них были отправлены за последнее десятилетие под эгидой ООН для работы в Африке и на Ближнем Востоке.

В 2022 году Камбоджа начала подготовку саперов из Украины, которая также страдает высокой плотностью наземных мин и других неразорвавшихся боеприпасов.

В своем отчете за 2022 год НПО Landmine Monitor внесла Камбоджу и Украину в число девяти стран с "масштабным" минным загрязнением, что означает, что на их территории находится более 100 квадратных километров неочищенных полей.

После окончания боевых действий в Камбодже почти 20 000 человек погибли и около 45 000 получили ранения из-за взрывчатых веществ, оставшихся после войны.

Разминирование в Украине

Украина надеется вернуть 80% потенциально загрязненных взрывоопасными предметами и минами земель в хозяйственное использование в течение 10 лет.

Если проблема заминирования не будет эффективно решаться, количество жертв от мин до 2030 года может составить 9 тысяч.

Также загрязнение сделало непригодными часть ценнейших сельскохозяйственных угодий страны. Это повлияло как на экономику Украины, так и на продовольственную безопасность в мире.

Чтобы ускорить разминирование, Украина намерена использовать все имеющиеся в ее распоряжении технологические инструменты.

Кроме того, правительство Украины хочет привлечь к разминированию земель искусственный интеллект, который будет анализировать большие массивы данных (big data).

Уже с начала 2024 г. в Украине обновили и пересмотрели план приоритетного возвращения в хозяйственную эксплуатацию сельскохозяйственных земель. Согласно новому плану, первоочередному обследованию и, при необходимости, очистке и разминированию, подлежит уже более 512 тысяч гектаров сельхозугодий.

В Украине запустили информационный портал demine.gov.ua, на котором будет аккумулироваться вся информация о гуманитарном разминировании.